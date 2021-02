‚Rychlou‘ zahlcují covidí výjezdy, lidi ovládá strach. Jak záchranáři vidí současnou situaci?

25. února 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Jen co operátorka záchranné služby domluví, bliká jí další hovor. Na lince je člověk s covidem, udělalo se mu hůř a žádá rychle převoz do nemocnice. Toho dne už jde o několikátý případ. Na jaře Češi číslice 155 moc často nevyťukávali, i když měli. Odrazoval je strach, že se dostanou do špitálu a tam chytí covid.

Pacienty s koronavirem bude možné převézt do německých nemocnic. Babiš už jednal s Merkelovou Nyní je situace opačná. Telefony u záchranářů skoro nepřestávají zvonit, lidé se bojí, aby na ně v přetížených nemocnicích vůbec zbylo místo.