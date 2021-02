Nemocnice jsou na hraně svých kapacit, kolaps hrozí v osmi krajích. Volná lůžka mohou dojít v řádu dnů

PRAHA „Pro covidové pacienty nám už zbývají jen dvě volná lůžka s umělou plicní ventilací,“ říká Dana Lipovská, mluvčí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Ještě v úterý přitom brněnský špitál přijal pacienta v těžkém stavu z trutnovské nemocnice.

Teď už jiným krajům pomáhat nemůže, sám je na hranici svých kapacit. Podobně je na tom většina českých nemocnic. Aktuálně leží na nemocničním lůžku přes šest tisíc pacientů s koronavirem.



V těžkém stavu na jednotce intenzivní péče je nejvíce lidí od počátku pandemie. Covid v Česku nabírá na síle a vyhlídky nejsou růžové. „Pokud se nic nezmění a počty nakažených budou stoupat, tak se kapacity zdravotnických zařízení vyčerpají v horizontů dnů, maximálně dvou týdnů,“ řekl webu Lidovky.cz epidemiolog a premiérův poradce Roman Prymula.

Podle dat ministerstva zdravotnictví je v republice necelých čtyři tisíce lůžek na ARO a JIP, volných už je jen něco přes pět stovek, tedy 13 procent. Třeba v Karlovarském kraji lze umístit už jen osm pacientů na jipku, Praha má volnou padesátku z celkových 979 intenzivních lůžek.

Česko nemá kapacity

Současné reprodukční číslo je přibližně na hodnotě 1,1. Vzhledem k rychle šířící se britské mutaci může stoupnout až na 1,4. To by pro nemocnice znamenalo doslova katastrofu. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška by pak na konci února mohly dojít jipková lůžka v osmi krajích, třeba v Karlovarském, Libereckém či v Praze. „Na takto rizikový vývoj nemá Česká republika dostatečné kapacity v nemocnicích,“ řekl včera šéf statistiků na jednání sněmovního zdravotnického výboru.

Britská mutace, která nebezpečně prostupuje Českem, může být o 60 až 70 procent nakažlivější než běžný kmenu covidu. „Pokud jí vyběhneme vstříc nějakým neuváženým experimentem, tak může navýšit nálož v populaci až dvakrát,“ uvedl Dušek. Už při reprodukčním čísle na hodnotě 1,2 hrozí podle modelů ÚZIS vyčerpání lůžkových kapacit v Praze, Středočeském, Královéhradeckém, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Za poslední dva týdny se podle Duška nakazilo 16 tisíc seniorů starších 65 let, z nichž minimálně třetina bude s největší pravděpodobností potřebovat hospitalizaci. Při reprodukčním čísle 1,4 by denně přibývalo v nemocnicích 200 nových pacientů. Za tři týdny by mohlo ležet na covidovém lůžku až 10 tisíc lidí. Třeba Nemocnice Havlíčkův Brod už včera kvůli narůstajícímu počtu pacientů požádala o pomoc armádu, prosí o 10 vojáků.

Až 100 výjezdů denně

Síly docházejí nejen zdravotníkům v nemocnicích, ale i záchranářům v terénu. Pražská záchranná služba se denně vypraví k 350 případům, až 100výjezdů je ke covidovým pacientům. Na jaře přitom sanitky kvůli koronaviru v hlavním městě houkaly nanejvýš dvacetkrát denně, tedy o čtyři pětiny méně. „Pacienti jsou navíc v mnohem horším stavu než na jaře. Při první vlně si nás volali lidé, kteří měli třeba jen lehký průběh nemoci a báli se. Teď už volají těžce nemocní, kteří takřka lapají po dechu,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Koronavirus už je v Česku skoro rok, a tak je práce pro záchranáře čím dál náročnější. „Jsme unavení, snažíme se dělat maximum, ale je to vyčerpávající,“ dodala Poštová. Zároveň ujišťovala, že se nikdy nestalo, že by záchranáři k přivolanému připadu nedorazili.

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v Česku by premiérův poradce Prymula volil striktní opatření. „Dostáváme se na rozcestí, kde si opravdu musíme říct, a ono těch řešení už není moc, buď tady bude krátkodobá tvrdá restrikce, dva až tři týdny, a pak uvolnění, nebo budeme v režimu, v jakém jsme,“ řekl včera pro ČT epidemiolog.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) naopak ve středu hovořil o tom, že plošné restrikce nezabírají, proto už spíše sází na osobní odpovědnost lidí. „Můžeme nastavit jakkoliv silná opatření chceme, ale ve chvíli, kdy nejsou dodržována, je úkolem nás všech najít způsob, jak se k tomu dodržování vrátit,” prohlásil. Na to už je ale podle jeho předchůdce Prymuly pozdě. Tvrdy „lockdown“ hodlá v nejbližších dnech navrhnout i premiérovi Andreji Babišovi (ANO).