Britská mutace se šíří ze západu na východ Česka. Některé nemocnice zachytily už stovky vzorků

Praha Nemocnice jsou kvůli britské mutaci na hraně svých možností. Odpovídají tomu i počty vzorků, které nemocnice posílají do Národní referenční laboratoře, protože je u nich podezření, že jde právě o mutaci, jež se šíří oproti původnímu koronaviru mnohem rychleji.

Minulý týden oznámila Fakultní nemocnice v Brně, že za první únorový týden zaznamenali z pozitivních případů až polovinu těch, které měly britskou mutaci. Celkem od 25. prosince do poloviny února nemocnice zachytila 777 vzorků s britskou mutací z 4687 pozitivních.

Britskou mutaci zaznamenala u poloviny pozitivních vzorků také pražská Nemocnice Na Bulovce. „Denně testujeme pět až šest set PCR testů. Z toho je asi dvacet pět procent pozitivních a britská mutace je potvrzena u poloviny z pozitivních vzorků,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí nemocnice Simona Krautová.



Podezření narůstá

Jiné nemocnice hlásí podezření. To znamená, že po prvním vyhodnocení laboratoří něco napovídá tomu, že by mohlo jít o mutaci. Podezřelé vzorky se posílají do Národní referenční laboratoře, kde mutaci potvrdí nebo vyvrátí.

Vzorků, jež se posílají na potvrzení, má Fakultní nemocnice v Plzni až šedesát procent. Poprvé se podezření na britskou mutaci objevilo počátkem ledna. „Od poloviny ledna se britská mutace pravděpodobně vyskytovala u třiceti procent vzorků, v současnosti se jedná o podezření u zhruba šedesáti procent případů,“ napsala serveru Lidovky.cz mluvčí plzeňské nemocnice Gabriela Levorová.



V pražské Nemocnici Na Bulovce mají mutaci už potvrzenou u padesáti procent pozitivních vzorků.

Stovky podezřelých vzorků hlásí také Fakultní nemocnice Ostrava. Tam měli celkový počet vzorků nabraných od 19. ledna do 8. února včetně dalších, které se prověřovaly zpětně, a to až od října, 8140. Obava, že jde o rychleji šířící se mutaci byla u 438 z nich.



Fakultní nemocnice v Hradci Králové nemá konkrétní počty pohromadě, podle mluvčího Jakuba Sochora pojímá nicméně nemocnice v některých dnech podezření až u desítky případů.



Jiné nemocnice naopak hlásí jen zlomek podezřelých vzorků. Olomoucká fakultní nemocnice posílala na další vyšetření do Národní referenční laboratoře do deseti vzorků. Ještě minulý týden hlásila, že výsledky zatím nemá k dispozici.



Podobně je to i v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Tam zaznamenali několik podezřelých vzorků a ani tam k minulému týdnu neměli výsledky. A do třetice – podezření na mutaci měli u několika vzorků v dalším pražském špitálu, a to v Thomayerově nemocnici.

Ve hře jsou další uzavírky

To zní sice nadějně, ovšem čísla za kraje, případně okresy svědčí o opaku. Nejrychleji se nákaza koronaviru šíří nyní na uzavřeném Trutnovsku. Spolu s ním je v uzávěře i Chebsko a Sokolovsko. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného v Česku začíná britská mutace postupně převládat. „Šíří se ze západu na východ, zvyšuje se tak počet nově diagnostikovaných pacientů,“ sdělil. V nejpostiženějších krajích je podle ministra nyní mutace až v osmdesáti procentech vzorků.

Ve hře je tak uzavření i dalších regionů. Na včerejším jednání vlády se k tomu ale nepřistoupilo.

U podezřelých vzorků se provádějí takzvané sekvenace, což je podle ministerstva zdravotnictví náročné a podrobné vyšetření viru. Cílem je zmapovat šíření různých variant viru v jednotlivých zemích.

„Sekvenace se proto provádí u vybraných vzorků viru, u nichž bylo vysloveno podezření na možnou mutaci na základě PCR vyšetření. Již samotné podezření na možnou mutaci viru na základě výsledku vyšetření PCR se jeví být dostatečným dokladem přítomnosti mutace. Přesto Národní referenční laboratoř, Státní zdravotní ústav, ale i další laboratoře, které disponují adekvátním personálním a technickým vybavením, nyní analyzují zatím doručené množství vybraných vzorků,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.