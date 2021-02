Nemocnice nebo hejtmani nemusí mít obavu. Zapůjčená lůžka a ventilátory zůstanou i po konci nouzového stavu

Praha Lůžka a plicní ventilátory, které nemocnicím zapůjčila Správa státních hmotných rezerv (SSHR), budou moci v těchto zařízeních zůstat i po případném skončení nouzového stavu, a to dalších 12 měsíců. V neděli o tom na mimořádném jednání rozhodla vláda, řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Bez tohoto rozhodnutí kabinetu by se podle něj podle zákona muselo příslušné vybavení vrátit do 60 dní po skončení nouzového stavu.

Chebsko a Sokolovsko na prahu omezení pohybu. Podle chebského starosty chybí lůžka i ministrem slíbení internisté „Nemocnice nebo hejtmani nemusí mít obavu, zda je možné využít státní hmotné rezervy i po skončení nouzového stavu, a mohou se tak soustředit na jiné věci,“ uvedl dnes Švagr. Rozhodnutí se podle něj dotkne zásob, které jsou tuto chvíli v nemocnicích po celé republice - konkrétně jde o 1018 lůžek, 1485 přístrojů na podporu dýchání (HFNO) a 168 plicních ventilátorů.

„Ono asi pacienta na jednotce intenzivní péče ani nezajímá, jestli je nebo není nouzový stav. Důležité je, aby měl potřebnou pomoc. A my jako zástupci státních rezerv jsme tady od toho, abychom pracovníkům v první linii pomohli zajistit potřebné přístroje nebo zásoby a trochu jim ulehčili práci. To je vše. Takže to rozhodnutí vlády hodnotím jako velice rozumné a prostě dává jistotu, že můžeme potřebné pomůcky poskytnout i nadále,“ dodal Švagr. Lůžka obsazují ‚zdraví‘ nemocní. V koronavirových statistikách se objevila další zásadní nepřesnost Vláda v neděli na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní v České republice nouzový stav kvůli epidemii nemoci covid-19. Nový nouzový stav o půlnoci navázal na ten dosavadní, který ve stejnou dobu skončil, protože Sněmovna ve čtvrtek neschválila jeho prodloužení. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že podle analýzy kabinetu je takový postup v souladu s Ústavou. Podle některých právníků nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však vláda Ústavu a Sněmovnu obchází.