Žáci půjdou naposledy do škol v pátek. Školy budou do konce týdne fungovat ve 3. stupni systému PES

Praha Ministerstvo školství kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Do konce týdne zůstanou školy v režimu opatření podle třetího stupně systému PES.

Mateřské a vysoké školy pak budou kvůli zhoršení epidemické situace příští pondělí a úterý fungovat podle přísnějšího stupně čtyři. ČTK to řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

„Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu,“ uvedla mluvčí. Rodiče podle ní budou moci po oba dny čerpat ošetřovné.



Vánoční prázdniny měly podle původní organizace školního roku začít ve středu 23. prosince a skončit v neděli 3. ledna. Žáci by se měli do lavic vrátit 4. ledna.