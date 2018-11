Žádost o Mynářovy výplatní pásky je šikana, stěžoval si Hrad. Není, usadil ho soud

PRAHA Pokud prezidentská kancelář nalezne v archivu výplatní pásky jejího vedoucího Vratislava Mynáře, jejich kopie má poskytnout žadateli. Plyne to z rozhodnutí pražského městského soudu, které má server Lidovky.cz k dispozici. Podle soudu je otázka příjmu prvního muže prezidentské kanceláře věcí veřejného zájmu. V tomto konkrétním případě navíc nestačí, aby kancelář odtajnila jen samotnou výši příjmu svého šéfa.

„V nyní posuzované věci městský soud považuje veřejný zájem na informaci o příjmech kancléře za vysoký. Je nutno zohlednit, že jde právě o příjem vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Tedy osobu, která stojí v čele Kanceláře prezidenta republiky, což je úřad, který zajišťuje obstarávání věcí spojených s rozsáhlými ústavními a zákonnými pravomocemi prezidenta republiky,“ píše se v rozsudku, jejž soud vynesl letos v říjnu.

Spor vytryskl z aktivity občanského publicisty Jana Potměšila. V lednu 2015 vyzval Kancelář prezidenta republiky na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, aby mu zprostředkovala kopii výplatních pásek Vratislava Mynáře. Potměšil žádal opis platových záznamů od nástupu kancléře do funkce až do prosince 2014. Pásky chtěl mít v ruce, aby černé na bílém viděl rozepsané jednotlivé položky nákladů na Mynářův plat.

Kancelář podnětu nevyhověla, Potměšilovu snahu odrazila i v odvolacím řízení. Argumentovala, že kancléřův plat nespadá do oblasti „informačního“ zákona. Uvolnění kopií pásek by prý také neúměrně narušilo Mynářovo právo na ochranu soukromí. „Je zřejmé, že Kancelář prezidenta republiky při odmítnutí žádosti o informace nepostupovala svévolně a (…) pouze hájila zákon,“ uvedl pro Lidovky.cz šéf legislativního odboru instituce Václav Pelikán.

Potměšil na to reagoval podáním žaloby. Kancelář mu posléze poslala dopis s přehledem Mynářových příjmů od obsazení funkce do ledna 2015. Toto gesto však Potměšila neukonejšilo. Aby měl jistotu o výši kancléřova platu, trval na zprostředkování podrobného rozpisu příjmů. Kancelář to označila za šikanózní. Podle ní navíc nelze vytisknout výplatní pásky zpětně.

‚Poskytnutí pásek není paralyzující‘

„Namísto toho, aby žalobu stáhl, se z nepochopitelných důvodů rozhodl zatěžovat soud a na projednání žaloby trvat,“ podotkl k tomu vedoucí odboru Pelikán. Městský soud v Praze však žalobu jako zátěž nebral, naopak ji vyřídil v Potměšilův prospěch. Obě odmítavá stanoviska kanceláře zrušil.

Lidovky.cz rozsudek získaly. Z něj plyne, že pokud má Mynářův úřad poptávané listiny k dispozici, má jejich kopie Potměšilovi zaslat.

Městský soud konstatoval, že Potměšilův požadavek na podrobný rozpis příjmů je legitimní. Podle něj si kancelář naběhla trochu sama. „Soud vzal v potaz, že to byl sám žalovaný, který u žalobce vytvořil určitý stav nedůvěry tím, že původně odmítal vůbec příjem kancléře sdělit,“ uvedl soud s tím, že výplatní páska má vyšší vypovídací hodnotu. Odmítl tak argument, že by si Potměšil počínal šikanózně.

„Poskytnutí kopií 22 výplatních pásek, případně odpovídajících výpisů z její evidence, nelze považovat pro žalovanou stranu za paralyzující. Měsíční vyúčtování jsou dokumenty, které žalovaná za zákona musí zaměstnanci vydávat,“ píše soud. Prezidentská kancelář mohla verdikt napadnout kasační stížností, ale možnosti této obrany nevyužila. Bude tak pokračovat v řízení, které odstartoval Potměšil původní žádostí z ledna 2015.

120 tisíc čistého, nebo hrubého?

Vedoucí hradní legislativec Pelikán uvedl, že kancelář při dalším rozhodování vyjde z letošního nálezu Ústavního soudu. Ten ve věci odhalování příjmů dává institucím možnost informace odepřít, pokud žádost nesplňuje jednu ze čtyř podmínek. Nově určenými jsou dvě: tazatel musí plnit úlohu takzvaného hlídacího psa, současně zveřejnění konkrétního příjmu konkrétního člověka musí obohatit veřejnou diskusi na toto téma.

„Nálezy Ústavního soudu všechny státní orgány zavazují,“ zmínil Pelikán. Nicméně pražská městská instance podmínky zmíněné Ústavním soudem vzala v úvahu už při precizaci svého aktuálního rozsudku. V něm se vyjádřila jasně. Pokud má kancelář výplatní pásky k dispozici, „informaci (kopie pásek) v částečně anonymizované (bez data narození) podobě žalobci poskytne,“ napsal senát, jemuž předsedá soudkyně Karla Cháberová.

Sám Mynář v dubnu 2015 v rozhovoru pro Deník uvedl, že bere 120 tisíc korun měsíčně. Zamlčel však, že jde o čistý příjem. Na tuto skutečnost upozornily Lidovky.cz (více zde). Pár dní po interview Pražský hrad, v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu k této problematice, zveřejnil platy vedoucích úředníků prezidentské kanceláře. U částek chyběla jména, přehled kromě toho podrobně neuváděl všechny náklady na toho kterého pracovníka.

Podruhé se pohled do odměňování v prezidentské kanceláři otevřel v červnu 2017. Tehdy Hrad zveřejnil údaje o platech některých vysokých úředníků včetně Mynáře po zásahu soudu, na nějž se obrátil novinář Radek Kedroň. Podle přehledu je Mynářův příjem proměnlivý, kancléř mezi březnem 2013 a do prosince 2014 inkasoval měsíčně od 66 do 137 tisíc. Ani z těchto podkladů ale nebylo zřejmé, zda jde o čistý, či hrubý příjem.