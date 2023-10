Zákon o obnovitelných zdrojích zneužili, doplácíme na to, řekl prezident Pavel

Debatu s prezidentem si v pondělí nenechaly ujíst zhruba tři stovky obyvatel Javorníku a okolních obcí, kteří zaplnili místní kulturní dům.

Od roku 2006 bylo na podporované zdroje energie v Česku vyplaceno přes 500 miliard korun. Do loňska dotaci zčásti poskytoval stát a část doplatili ve fakturách za elektřinu spotřebitelé. Pro letošní rok platby kvůli vysokým cenám energií převzal plně stát. V příštím roce letošní výjimka asi skončí.

Ze zákona jsou podporováni provozovatelé obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární, větrné a vodní elektrárny, kterým stát garantuje výši výkupní ceny. Zákon zavádějící podporu byl podle prezidenta okamžitě po nabytí účinnosti zneužit.

„Původně byl zamýšlen tak, že vlastně každému z nás mohl poskytnout právo a možnost vyrábět si část spotřeby své elektrické energie sám a velice rychle si umořit náklady do solárních panelů. Ale to, že tento zákon byl postaven zřejmě záměrně tak, že se toho hned chytili velcí podnikatelé, kteří postavili obrovské solární parky a dodnes je stát, tedy my všichni dotujeme, to je špatně. Právníci se tomu věnovali z mnoha různých úhlů pohledu, ale zatím se nepodařilo najít cestu, jak to zastavit,“ řekl Pavel.

Připomněl, že letos kvůli vysokým cenám energií vzal stát platby na sebe. „Teď, když se ekonomická situace vrací do normálu, tak vláda zpětně nastavila opatření, ve kterém se příspěvky na obnovitelné zdroje přenášejí opět na firmy a občany,“ uvedl Pavel, podle kterého za tyto poplatky ale nemůže současná vláda. „Toto opatření sahá do vlád minulých. Musíme hledat cestu, jak právně čistě tento vztah ukončit nebo ho nastavit nějak jinak. Zatím právně čistá cesta jiná není,“ dodal Pavel.

Vláda začátkem října oznámila, že od ledna přestane přispívat na ceny energií jak firmám, tak domácnostem. Podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (STAN) to zdraží domácnostem elektřinu proti letošku až o deset procent.

Důvodem případného růstu cen je zejména převedení části poplatku na obnovitelné zdroje energie zpět na odběratele. Za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny budou znovu hradit poplatek 599 korun. Za příspěvky na kompenzaci vysokých cen energií stát zaplatil 56,4 miliardy korun. Podle odhadu Energetického regulačního úřadu budou celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce asi 36 miliard korun.

Dotazy místních v diskusi se týkaly dopravní dostupnosti Jesenicka, problematiky důchodů i toho, jak se prezidentovi líbí v Jeseníkách. V Javorníku při prezidentských volbách zvítězil v druhém kole Andrej Babiš, který získal 817 hlasů. Petra Pavla volilo 503 obyvatel města. K volebním urnám v lednu v Javorníku přišlo 1 324 z 2 057 voličů.