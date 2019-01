Žaloba chce překopat české zdravotnictví. Ústavní stížnost míří na celý systém plateb

PRAHA Za operaci slepého střeva dostane motolská nemocnice 35 tisíc korun, zatímco krajská nemocnice na Vysočině má za stejný výkon o deset tisíc méně. To je nerovnost, která se ve zdravotnictví udržuje už 20 let. Skupina 51 senátorů ji loni v prosinci napadla ústavní stížností.

Jenže její šíře vyděsila ministerstvo. „Pokud by ji Ústavní soud posvětil, znamená to zásadní zlom a chaos,“ řekl LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Takový verdikt by totiž v zásadě zrušil veškeré prvky systému, podle kterého dosud pojišťovny platí nemocnicím a lékařům za péči.

Stížnost nenapadá jen úhradovou vyhlášku, jež rozděluje peníze pro letošek. Soudci budou posuzovat i další smluvní a úhradovou regulaci, která nemá právní oporu. „Ústavní stížnost míří na veškeré vynakládání 320 miliard, pro něž v zákoně neexistuje pravidlo a kde se postižený nemá kam odvolat,“ řekl LN právník Ondřej Dostál, hlavní autor podnětu.

Důvod, proč jde o tak komplexní stížnost, je prostý. „Existují nálezy Ústavního soudu, kde bylo podání zamítnuto kvůli tomu, že řeší jednotlivost. Proto jsme se po debatě rozhodli, že stížnost bude podána široce a komplexně, a je na soudu, do jaké míry přistoupí k řešení všech problémů,“ vysvětlil Miloš Vystrčil, šéf senátorského klubu ODS.

Stížnost napadá například nepředvídatelnost systému. „Úspěch podnikatele ve zdravotnictví není dán jeho úsilím, kvalitou ani etickým přístupem k pacientům, ale jeho schopností vyjednat si v netransparentním prostředí ekonomické výhody s pojišťovnami, případně jeho ochotou přizpůsobit rozsah péče bez ohledu na lékařskou etiku a dobro svých pacientů úhradovým vzorcům,“ tvrdí stížnost.