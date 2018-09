Žalobce zrušil stíhání Drábka, exministr byl stíhán kvůli přípravě dotačního podvodu

PRAHA Státní zástupce zrušil stíhání bývalého ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09) a jeho náměstka Vladimíra Šišky z přípravy dotačního podvodu a zneužití pravomoci při transformaci Fondu dalšího vzdělávání (FDV). Podle Šiškova obhájce Tomáše Sokola to znamená definitivní konec kauzy, v níž byli obviněni celkem tři lidé. Informuje o tom Ekonomický deník. Šiška byl trestně stíhán v několika dalších kauzách, loni mu odvolací soud snížil trest za zmanipulování zakázky na výplatu dávek na čtyři roky vězení.

Drábek i Šiška podali proti zahájení trestního stíhání stížnost. Podle Drábka bylo obvinění vykonstruované. Žalobce pražského městského státního zastupitelství Jaroslav Šaroch nakonec jejich stíhání označil za nezákonné. Sokol upozornil, že byl případ rovnou odložen. „Nebylo ani postupováno obvyklejším způsobem, tedy zrušením usnesení o zahájení stíhání s tím, že policejní orgány budou dál ve věci šetřit. Takže je to definitivní konec,“ sdělil serveru obhájce.



FDV existuje od roku 2011 jako příspěvková organizace ministerstva práce. Vznikl kvůli čerpání peněz z evropských fondů na projekty ke zlepšení zaměstnanosti.

Drábek resort vedl od července 2010 do října 2012. Již dříve uvedl, že je stíhán za to, že v letech 2011 až 2012 opakovaně podepsal změnu zakládací listiny fondu a protiprávní změny podle policie provedl úmyslně. FDV pak čerpal peníze z rozpočtu z peněz na politiku zaměstnanosti. „Proti věcné stránce čerpání nejsou v usnesení žádné námitky, napadán je jen předchozí podpis změny zřizovací listiny, tedy čistě formální akt,“ napsal Drábek.

Policie zasahovala v roce 2016

Policisté zasahovali na ministerstvu kvůli fondu v prosinci 2016. Tehdy přišli pro dokumenty a další materiály. Nejvyšší kontrolní úřad v červenci 2015 uvedl, že ministerstvo práce při zřizování fondu porušilo zákon. Resortu se podařilo ukotvit fond do legislativy dodatečně, dostal se do novely o zaměstnanosti. Podle dřívějších informací tak Evropská komise mohla fond vyhodnotit jako neoprávněného příjemce evropských peněz a hrozilo vracení dotací do Bruselu. Fond vedl například od roku 2012 kritizovaný projekt Stáže ve firmách za plánovanou částku 800 milionů - 680 milionů z fondů EU a 120 od státu.

Ministerstvo práce chce ke konci letošního roku Fond dalšího vzdělávání zrušit. Vedení resortu své rozhodnutí zdůvodnilo malou poptávkou po činnosti fondu, jeho finanční a personální nestabilitou i odklonem od původního úkolu.