Lékový ústav nechal doprodat medikament, jehož dovoz předtím sám zakázal. Hrozí nám vlna žalob, varují farmaceuti

Jenomže balení, která už na trhu jsou, ústav povolil doužívat. Pacientkám je smějí vydat jak lékárny, tak nemocnice. Mezi odborníky to vyvolalo pozdvižení.

„Nic podobného jsem nezažil, je to krajně neobvyklé,“ hodnotí rozhodnutí šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. Pokud je chyba ve složení, lék už by se podle něj nikomu podávat neměl. „Měl by se naopak stáhnout z trhu,“ domnívá se. Medikament totiž prý nemusí u pacientů zafungovat úplně stejně. „I malá změna může mít v určitých případech vliv. Proto také ty příbalové letáky máme,“ řekl.