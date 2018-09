Že fackování Romů v práci za komunismu fungovalo? Zeman zhoršuje etnické napětí, říká politolog

PRAHA „Rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat. Většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení.“ Prezident Miloš Zeman výše uvedená slova, která pronesl začátkem týdne před shromážděním obyvatel během třídenní návštěvy Olomouckého kraje, sklízí kritiku. „To je přesně ten typ výroku, který je adresovaný jednoznačně konkrétní klientele v určitém regionu,“ komentuje pro server Lidovky.cz Zemanova slova politolog Lukáš Novotný.

„Za komunismu byl systém, že romské pracovní čety vedli opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali. Je to velmi humánní metoda a zpravidla se osvědčuje,“ dodala hlava státu na pódiu v Kojetíně během setkání s občany.

Nejde o první

Jde o další útok Zemana na adresu romské menšiny. Před necelým rokem v pořadu Týden s prezidentem tvrdil, že 90 procent „nepřizpůsobivých občanů“ patří k romské menšině a jen 10 procent jsou „bílí flákači“. V minulém roce též zpochybňoval pokusy o odkup vepřína v Letech u Písku, který byl postaven na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy.

V Olomouckém kraji nyní o Romech hovořil v souvislosti s nezaměstnaností. Též uvedl, že je přeci jasné, kdo tvoří těch pět procent nezaměstnaných v Kojetíně.

„Touhle zkratkou se (Zeman) perfektně přibližuje myšlení průměrného Čecha. Tohle přesně mu přináší body. Jestli se tak má vyjadřovat prezident, to už je druhá otázka, protože to napomáhá k určitému etnickému napětí. Namísto toho by se měl spíše prezident v problémových regionech pokoušet nabízet řešení,“ uvedl v rozhovoru pro server Lidovky.cz politolog Lukáš Novotný.



Promyšleně adresováno

Podle Novotného by si měl člověk za svými názory stát. „Mě by zajímalo, jestli by to prezident dokázal říct před Romy. To je přesně ten typ výroku, který je adresovaný jednoznačně konkrétní klientele v určitém regionu,“ podotýká politolog s dovětkem, že se prezident podle něj navíc dopouští nepřesných argumentů.

„Byl to právě komunismus, který tak ostudně zanedbal integraci Romů. My to, co bylo zaseto za komunismu, teď mimochodem do určité míry sklízíme, byť tomu sami pomáháme,“ vysvětlil.

Zeman se podle Novotného před romskou menšinou neznemožnil omylem. „On přesně věděl, proč to říká,“ sdělil politolog s tím, že projevy, které Zeman pronáší v regionech, jsou předem promyšlené.

„Rozumím tomu, že v některých regionech jsou s integrací Romů obrovské problémy, ale kdo jiný než prezident by měl navrhovat řešení a spojovat strany,“ dodal na závěr Novotný.

Prezidentův mluvčí se vyhýbal odpovědi na otázku, zda prezident svých slov nelituje a zda si uvědomuje, že znějí rasisticky. „Vaše vývody v této zemi nikoho nezajímají,“ uvedl pro server Lidovky.cz Jiří Ovčáček.