Zeman přijal kandidáta na ministra životního prostředí Hladíka

Předseda vlády očekává, že po schůzce prezident oznámí svůj další postup. Předseda lidovců Marian Jurečka předpokládá, že na příštím zasedání vlády už ho v roli ministra Hladík nahradí. Podle dosavadních zvyklostí prezident jmenuje kandidáta, se kterým se setkal, obvykle do několika dní. Nechtěl ale předvídat, zda se tak stane do konce pracovního týdne.

„Miloš Zeman má před sebou 60 dnů do konce mandátu. Předpokládám, že je natolik rozumný, že nebude chtít v tomto období situaci eskalovat,“ reagoval politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity.

„A spíš jde o to, že si vyslechne argumenty a dostojí své role. Přece jen nese také odpovědnost za jmenování a vládní angažmá jednotlivých ministrů. Miloš Zeman dělá, co dělá, aby to nebylo později interpretováno, že předchozí kandidáty na ministry griloval více než pana Hladíka. Snaží se ten proces udržet jednotný. Avšak z hlediska celého toho procesu si myslím, že by se to dalo obejít i bez těchto kádrovacích pohovorů u pana prezidenta,“ dodal.

Fiala navrhl Zemanovi jmenování Hladíka minulý týden, ve funkci má nahradit svou stranickou kolegyni Annu Hubáčkovou, která počátkem října rezignovala ze zdravotních důvodů. Úřad dočasně vede lidovecký předseda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Fiala chtěl s návrhem na Hladíkovo jmenování počkat na případný posun v kauze přidělování městských bytů v Brně. Kvůli ní policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Bývalý náměstek brněnské primátorky několikrát uvedl, že s policisty spolupracoval.

Minulý týden Fiala sdělil, že chtěl poskytnout dostatek času, aby se situace kolem Hladíka vyjasnila a že potřebná doba už uplynula.

„Podle informací, které jsou k dispozici, není Petr Hladík z ničeho obviněn a není proti němu vedeno trestní stíhání. Proto jsem vyhověl nominaci KDU-ČSL a poslal prezidentu republiky návrh na jmenování Petra Hladíka ministrem životního prostředí,“ uvedl Fiala ve čtvrtek.

Vdova po zemřelém dobrovolném hasiči Janu Dvořákovi převzala ve středu na Pražském hradě medaili Za hrdinství, které mu udělil prezident Miloš Zeman. Dvořák zemřel loni na konci listopadu při likvidaci požáru v Novém Boru na Českolipsku. Vyznamenání Dvořákovi Zeman udělil v řádový den 1. ledna za hrdinství při záchraně lidských životů a značných materiálních hodnost s nasazením vlastního života.

Prezident republiky Miloš Zeman udělil při příležitosti řádového dne 1. ledna 2023 Medaili za hrdinství in memoriam, za hrdinství při záchraně lidských životů Ing. Janu Dvořákovi, který jako dobrovolný hasič zahynul při požáru v Novém Boru. (4. ledna 2023)

„Jsou chvíle, kdy bych medaili Za hrdinství raději neudělil,“ řekl Zeman vdově. Popřál ji, aby ji radost z dítěte, které se jí zanedlouho narodí, alespoň částečně vyrovnala smutek z úmrtí manžela. Ceremoniálu se zúčastnil i bratr hasiče Bořivoj Dvořák.

Devětatřicetiletý Dvořák zemřel 30. listopadu při likvidaci požáru roubeného domu. Zřítil se na něj strop, svým zraněním přes snahu zdravotníků podlehl. V domě zemřel i další člověk, zřejmě spolumajitel stavení.

Za posledních deset let v České republice přišlo o život při zásazích u požárů šest dobrovolných a tři profesionální hasiči.

Prezident může udělovat státní vyznamenání v tzv. řádové dny, které jsou 1. ledna a 28. října. Většinou je k tomu využíván říjnový státní svátek, kdy se tradičně koná ceremonie na Pražském hradě. Pro Zemana je dnešek posledním dnem, kdy může vyznamenání udělit. V březnu mu skončí jeho druhý mandát.

Prezident také jmenoval rektory

Zeman na Pražském hradě také ve středu jmenoval čtyři rektory vysokých škol. Do roku 2027 povedou Ostravskou univerzitu (OU) Petr Kopecký, Slezskou univerzitu v Opavě (SU) Tomáš Gongol a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jaroslav Koutský. V čele škol nahradí nynější rektory, kteří univerzity vedli dvě po sobě jdoucí čtyřletá období a znovu proto na post kandidovat nemohli. Ve funkci rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) bude pokračovat Jindřich Vybíral. Kandidáty v závěru loňského roku zvolily akademické senáty jednotlivých vysokých škol.

Jmenování rektorů Prezidentem Milošem Zemanem. Budoucí rektoři z leva: prof. PhDr. Jindřich Vybíral, DSc. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), doc Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (Ostravská univerzita), doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) a doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem). (4. ledna 2023)

Nový rektor ostravské univerzity, anglista a amerikanista Kopecký, dříve uvedl, že za prioritu považuje dokončení nových univerzitních budov v centru Ostravy. Zároveň plánuje zavést inovace ve výuce. Klást by se podle něj měl větší důraz na dovednosti, což souvisí s profesním uplatněním studentů a s jejich uplatnitelností na trhu práce. Kopecký povede vysokou školu ve třetím největším českém městě, kde studuje každoročně asi 10 tisíc studentů, od 1. března. V nejvyšší funkci na univerzitě vystřídá Jana Latu.

Ekonomu Gongolovi, který na postu rektora univerzity s asi šesti tisíci studenty nahradí Pavla Tuleju, začne funkční období rovněž začátkem března. Dosavadní prorektor pro strategii a komunikaci by se chtěl jakožto rektor soustředit mimo jiné na podporu dalšího vzdělávání a využití projektových příležitostí k rozvoji univerzity. Funkční období mu stejně jako Kopeckému skončí na konci února roku 2027.

Jednačtyřicetiletý Koutský v čele univerzity v Ústí nad Labem stane 18. března a nahradí Martina Baleje. Ekonomovi a geografovi Koutskému, který mezi lety 2013 a 2021 působil jako děkan Fakulty sociálně ekonomické UJEP, a stal se tak nejmladším děkanem v historii školy, skončí funkční období 17. března 2027. Podle Koutského je cílem, aby ústecká univerzita sehrávala excelentní roli v regionu a zastávala důstojnou pozici v republice.

Do čela UMPRUM podruhé nastoupí dvaašedesátiletý historik umění Vybíral, který ve škole od roku 1996 přednáší dějiny architektury a designu. Dříve Vybíral působil mimo jiné jako prorektor školy a předseda akademického senátu. Rektorem je od roku 2018 a předloni UMPRUM za jeho působení otevřela po téměř deseti letech příprav svou novou budovu. V Mikulandské ulici vzniklo Technologické centrum, které nabízí studentům zejména dílenské zázemí. Za Vybíralova předchůdce Jindřicha Smetany škola místo své zkratky VŠUP začala používat termín UMPRUM, který více odkazuje k historii školy.