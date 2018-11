Zeman sdílí stanovisko Merkelové, která se snaží konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou zmírnit

Jeruzalém Prezident Miloš Zeman v úterý řekl českým novinářům v Jeruzalému, že ve sporu Ukrajiny s Ruskem sdílí stanovisko německé kancléřky Angely Merkelové, která se konflikt snaží zmírnit. „Chraň bůh, abych tím říkal, že chci být také zprostředkovatelem, to mi nepřísluší. Ale myslím si, že Angela Merkelová může být dobrou zprostředkovatelkou a budu přát její misi plný úspěch,“ řekl.

Merkelová v pondělí telefonicky hovořila s prezidenty Petrem Porošenkem a Vladimirem Putinem. Kancléřka podle svého mluvčího naléhala na potřebu zmírnění napětí a dialogu. Podle úřadu ukrajinského prezidenta Merkelová v rozhovoru s Porošenkem prohlásila, že její země udělá vše pro to, aby se napětí mezi Ukrajinou a Ruskem uvolnilo



Zeman připomněl, že obě strany se vzájemně obviňují z provokací. Zároveň poznamenal, že na Ukrajině se na jaře příštího roku uskuteční prezidentské volby. „A při vší úctě k prezidentovi (Petru) Porošenkovi je otázka, kdo bude zvolen novým ukrajinským prezidentem a jakou on bude dělat politiku,“ dodal.

Ukrajinský parlament v pondělí schválil prezidentský výnos o vyhlášení válečného stavu v části země po dobu třiceti dnů v reakci na nedělní incident u Kerčského průlivu, kde ruští pohraničníci zadrželi tři ukrajinské lodě a 24 námořníků. Kromě toho poslanci rovněž schválili usnesení o datu prezidentských voleb, které budou 31. března 2019.

Vývoj v Kerčském průlivu se znepokojením sleduje i Česká republika, která by dala přednost společné evropské reakci, řekl v pondělí ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko by se podle něj připojilo k případným sankcím, pokud by se je EU rozhodla uvalit.

Ruská anexe vod Azovského moře je pro Česko stejně nepřijatelná, jako byla anexe ukrajinského poloostrova Krym, uvedl Petříček na twitteru. Ministerstvo zahraničí v tiskovém prohlášení označilo blokování plavby Kerčským průlivem ze strany Ruska za hrubé porušení mezinárodního práva. a vyzvalo k propuštění zajatých ukrajinských lodí i námořníků.