Zeman zopakoval, že by Babiše nechal dovládnout v demisi. Proti možnému odvolání Arenbergera nic nemá

Lány (Kladensko) Prezident Miloš Zeman trvá na svém dřívějším výroku, že by nechal do voleb dovládnout v demisi vládu premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by jí sněmovna začátkem června vyslovila nedůvěru. Proti případnému odvolání ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by nic neměl. Prezident se vyjádřil i k odchodu vrchního žalobce Pavla Zemana. Kdyby každý reagoval na kritiku rezignací, tak nikdo nezbude, řekl prezident Frekvenci 1.

Frekvenci 1 v neděli řekl, že dovládnutí současného kabinetu pokládá za nejlogičtější řešení. Opozici doporučil, aby se soustředila na volební kampaň a program a krátce před říjnovými sněmovními volbami nedělala podobné „vylomeniny“.

Zeman řekl, že trvá na svém dřívějším vyjádření. „Nejlogičtějším postupem je nechat vládu dovládnout v demisi,“ uvedl. Sněmovna by měla z iniciativy koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN hlasovat začátkem června. Výsledek hlasování rozhodne postoj KSČM.

Prezident upozornil na to, že ve Sněmovně je řada zákonů, u kterých hrozí, že „spadnou pod stůl“. „Já řekl i při jednání s opozičními předáky, že by se měli víc soustředit na kampaň a předvést své programy a kandidáty a nedělat takové vylomeniny, jako je hlasování o nedůvěře,“ prohlásil prezident.

Koalice Spolu a Pirátů a STAN svými podpisy zajistí, že Sněmovna bude o vyslovení nedůvěry kabinetu hlasovat začátkem června. Opoziční volební koalice k prosazení návrhu potřebují alespoň 101 hlasů, přičemž společně jich mají 68.

Lídři opozičních stran

Opoziční iniciativa může počítat s 19 hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie, proti vládě chtějí hlasovat také tři zástupci Trikolóry ve Sněmovně. Postoj 15 poslanců KSČM tak bude rozhodující. Komunisté v pátek oznámili, že před definitivním rozhodnutím zjistí do konce května názory členské základny.

Arenberger by měl dostat šanci vše vysvětlit

Proti případnému odvolání ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by prezident Miloš Zeman nic neměl. Sám na to nebude naléhat, je to kompetence premiéra.

Arenbergerovi by Zeman dal šanci, aby věci kolem svého majetkového přiznání vysvětlil. I pro něj je to ale velice podezřelé. „Představa, že vlastním asi 60 nebo 70 nemovitostí, překračuje můj rozum. Já teda vlastním jenom jednu - malý kousek tvrze na Vysočině. Dovedu si představit, že někdo vlastní dvě nebo tři nemovitosti, ale abych jich vlastnil 70, to nechápu,“ uvedl Zeman.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO)

Předseda vlády, tedy Andrej Babiš (ANO), má podle Zemana právo ministra odvolat a do této kompetence mu nehodlá zasahovat.

Média tento týden upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle Babiše se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.

Server Seznam Zprávy posléze napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku, momentálně prostory pronajímá „za korunu“, uvedl. Babiš i poté řekl, že Arenberger musí vše vysvětlit.

Pavel Zeman dle prezidenta možná jednal ukvapeně

Prezidenta Miloše Zemana překvapilo, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zdůvodnil v pátek svou rezignaci kritikou ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Kdyby každý reagoval na kritiku rezignací, tak nikdo nezbude, řekl v neděli prezident Frekvenci 1.

Nejvyšší státní zástupce v pátek oznámil, že skončí ke 30. červnu. Jako hlavní důvod označil tlak ze strany Benešové s tím, že jeho odrážení a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci. Ministryně to označila za laciné a trvá na tom, že státním zastupitelstvím nikdy do práce nezasahovala.

Šéf žalobců Pavel Zeman oznámil svou rezignaci.

Prezident Zeman řekl, že rezignaci vzal na vědomí. „Trochu mě překvapilo, že zdůvodnil svou rezignaci kritikou ministryně Benešové. Každý z nás je občas kritizován a kdybychom na tuto kritiku reagovali rezignací, tak tady nikdo nezbude,“ uvedl. Žalobce tak podle něj možná jednal ukvapeně. „Na druhé straně už je tam deset let a myslím si, že je do jisté míry vyčerpaný,“ míní.

Opozice jako příklad tlaku ministryně zmiňovala její mediální úvahy o tom, že na Pavla Zemana podá kárnou žalobu kvůli informování o vrbětické kauze. „Je to její kompetence a nevidím důvod, proč bych se pletl do její kompetence,“ řekl k žalobě prezident.

Někteří opoziční politici vyzvali Benešovou, aby vládě nenavrhovala nového nejvyššího státního zástupce a nechala to na novém kabinetu. Ministryně to odmítla, pravomoci spojené s funkcí podle ní musí někdo vykonávat. „Že se něco nelíbí opozici, není směrodatné. Je samozřejmé, že když koncem června Pavel Zeman odejde, že je tuto funkci třeba obsadit. Čekat několik měsíců do voleb je zase jedna z opozičních hloupostí,“ řekl prezident.