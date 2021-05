Zeman trvá na více vyšetřovacích verzí Vrbětic. Zařazení na ruský seznam nepřátelských zemí má za hloupost

Lány (Kladensko) Prezident Miloš Zeman nadále není přesvědčen o tom, že existuje jen jedna vyšetřovací verze explozí ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Zařazení Česka na ruský seznam zemí, které nepatří k přátelům, je prý od Ruska škodlivá hloupost. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dle něj naprosto rozumně původně plánoval cestu do Ruska a zcela rozumně ji po informacích o Vrběticích odvolal. Zeman vše pronesl v nedělním rozhovoru pro rádio Frekvence 1.

Vedle zapojení ruských tajných služeb podle Zemana dlouhodobě existuje i vyšetřovací verze kauzy Vrbětice hovořící o neodborné manipulaci s výbušninami. V rozhovoru navíc odkázal na rozhovor s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO), podle které mohly výbuchy sloužit k zakrytí manka v muničním skladu.



Premiér Andrej Babiš (ANO) koncem dubna uvedl, že v Lánech Zemanovi vysvětloval, že existuje jen jedna vyšetřovací verze poté, co prezident mluvil o dvou. „Nepřesvědčil mě, už proto, že ta stará verze, že šlo o neodbornou manipulaci při vyskladňování, to přece před šesti lety existovalo,“ řekl Zeman. Zmínil navíc další verzi, s kterou podle něj přišla Benešová. „Nelze zapírat nos mezi očima. Ruskou verzi považuji za vážné podezření, každé podezření se musí nějak vyšetřit,“ podotkl.



Vrbětický areál dnes

Zástupci vlády včetně Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) v posledních dnech opakovaně trvali na tom, že existuje jediná vyšetřovací verze. Jde o tu, podle které jsou z výbuchů v muničním skladě důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Babiš o záležitosti mluvil i s Benešovou. „Shoda je na tom, že aktuálně je pouze jedna vyšetřovací verze,“ sdělil poté ČTK.

Původní projev prezidenta Miloše Zemana ke kauze Vrbětice:



Zeman v neděli řekl, že kauza by se měla především došetřit. „To si samozřejmě myslím, protože na rozdíl od jiných nejsem zastáncem jedné vyšetřovací verze,“ podotkl. Kvůli dalším možnostem „naléhá“, aby policie důkladně a rychle vyšetřovala. „Ať konečně víme, na čem jsme,“ řekl.



‚Pokud ne přátelství, alespoň korektní vztahy.‘

Zařazení České republiky na ruský seznam zemí, které nepatří k přátelům, je od Ruska škodlivá hloupost. Seznam zveřejnilo Rusko v pátek, vedle Česka na něj zařadilo ještě Spojené státy. „Vždy je špatné býti nepřítelem. Z ruské strany je to hloupost, protože dělat si nepřátele z bývalých přátel je chyba. Když nemůže být přátelství, ať jsou alespoň korektní vztahy,“ řekl Zeman. Prezident je dlouhodobým zastáncem dobrých českých vztahů s Ruskem. Seznam zveřejnilo Rusko v pátek, vedle Česka na něj zařadilo ještě Spojené státy.

Rusko ve svém seznamu uvedlo, že obsahuje státy, které „provádějí nepřátelské akce proti Ruské federaci, proti občanům Ruské federace nebo proti ruským právnickým osobám“. Dokument zároveň omezuje počet osob, které se nacházejí na území Ruska a s nimiž mohou diplomatická zastoupení, konzulární úřady, státní orgány a instituce uvedených zemí uzavírat pracovní smlouvy. V přiložené tabulce je u Spojených států nula a u ČR číslice 19.

Podle českého ministerstva zahraničí tento krok Moskvy jen dále stupňuje napětí ve vztazích s ČR, ale i s Evropskou unií a jejími spojenci. „Je nám líto, že Rusko volí cestu konfrontace k vlastní škodě, neboť takovéto opatření bude mít nepřímo vliv i na případný rozvoj kontaktů mezi obyčejnými občany, pro turismus či rozvoj obchodních vztahů,“ uvedl Černínský palác.

Česko-ruská diplomatická roztržka začala po oznámení Prahy ze 17. dubna, že z výbuchů v muničním skladě ve Vrběticích v roce 2014 jsou důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU, což Moskva odmítá. Česko a Rusko si kvůli tomu vzájemně vypověděly desítky diplomatů a česká vláda vyřadila ruskou společnost Rosatom z tendru na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany.

Zeman: Slova o krycím manévru si mohl odpustit

Vicepremiér Hamáček podle Zemana naprosto rozumně původně plánoval cestu do Ruska kvůli vakcíně Sputnik V a summitu ruského a amerického prezidenta v Praze a zcela rozumně ji po informacích ke kauze Vrbětice odvolal.

„Bylo by krásné, kdyby se u nás uskutečnil summit Biden a Putin, ale samozřejmě, že po odhalení Vrbětic k tomu nedojde,“ řekl Zeman. Hamáček podle něj plánoval cestu do Ruska jen s tématem domluvení setkání hlav států a nákupu vakcíny Sputnik V, nikoliv kvůli nějakému „kšeftu“. „Jenom blázen by v takovém případě do Ruska jel,“ dodal Zeman. Zdůvodnění, že cesta do Ruska byla zastíracím manévrem, si Hamáček podle Zemana mohl odpustit.

Prezident označil Seznam zprávy za odpad

Server Seznam Zprávy, který napsal, že Hamáček chtěl v Rusku vyměnit informace o kauze Vrbětice za milion dávek Sputniku V, Zeman považuje za odpadkový koš české žurnalistiky, protože v něm pracují jen neúspěšní novináři. Novinář Janek Kroupa, který s tímto zjištěním přišel, nedostál podle Zemana svého slibu, že předloží korunního svědka, a proto ho Zeman pokládá podvodníka. „Jenom naprostý hlupák věří obskurnímu novináři,“ uvedl. Doplnil, že Kroupa „byl odejit“ z Českého rozhlasu kvůli své nedůvěryhodnosti.

Šéfredaktor portálu Seznam Zprávy Jiří Kubík se okamžitě proti Zemanovým výrokům ohradil na Twitteru. „Miloš Zeman je soudem uznaný lhář, ale to neznamená, že si od něj člověk nechá jeho lži líbit,“ napsal. Kroupa podle něj Český rozhlas opustil dobrovolně. To, že ho Zeman označil za podvodníka, Kubík považuje za ubohé.