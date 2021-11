Zemanova vládní partie. Česko ještě několik týdnů bude mít dva premiéry

Prezident, který je kvůli covidové nákaze v izolaci, si do té doby promluví postupně se všemi kandidáty a kandidátkami na ministerské posty, zvát si je bude dle abecedy. Seriál schůzek dle jeho vyjádření skončí 13. prosince. „Od té doby bude možné připravovat ustanovení vlády jako celku,“ potvrdil Zeman.



Česko tak ještě několik týdnů bude mít dva premiéry. Dosavadní šéf kabinetu Andrej Babiš (ANO) sice podal demisi 11. listopadu poté, co byla ustavena nová sněmovna, dál ale se svým týmem povládne až do doby, než bude jmenována hlavou státu celá nová vláda. Babiš, který včera novému ministerskému předsedovi pogratuloval, rovněž věří, že nový kabinet bude ustaven v polovině prosince.

Podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba ale exekutivní tým Petra Fialy předstoupí před sněmovnu s žádostí o důvěru patrně až po Vánocích. „Odhaduji to na polovinu ledna,“ řekl.

Nominace drhne u Pirátů

Na „kobereček“ k prezidentovi by měl dnes jako první dorazit šéf Pirátů a aspirant na post ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Čekají ho stejně přísná hygienická opatření jako včera Fialu. Se Zemanem, který bude sedět v provizorní skleněné kukani, chce probrat vize a cíle pro resorty svěřené Pirátské straně. A právě zde se očekává názorový rozkol.

Zeman, byť to doposud přímo nepotvrdil, má nadále problém se jmenováním pirátského kandidáta na post šéfa diplomacie Jana Lipavského. Právě jeho jméno, na němž Fiala i Bartoš trvají, může ohrozit jmenování celého kabinetu. Své výhrady k jednomu z kandidátů na ministra ostatně včera prezident opět Fialovi potvrdil.



„Výhrady přetrvávají, nicméně věřím, že mohou být rozptýleny těmi rozhovory, které pan prezident povede, a já nemám v úmyslu nic na té nominaci, tak jak jsem ji podal, měnit,“ popsal Fiala. Dodal nicméně, že když se tak nestane a Zeman svůj blok nepřekoná, určitě se s tou situací vypořádá. Jak by to provedl, ale nepřiblížil. Spekuluje se i o tom, že by resort dočasně vedl sám.

Se Zemanem se mladý pirát Jan Lipavský rozchází názorově i hodnotově. Kamenem úrazu je zejména jejich odlišný postoj k Izraeli a k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Zemanovi na Lipavském vadí i jeho nedostatečná zahraničněpolitická zkušenost a absence magisterského stupně vzdělání. V neděli ostatně Fialu varoval před „žvanily, za nimiž není viditelná práce“. „To se týká jak novinářů, zejména politických komentátorů, tak i neúspěšných politiků,“ zdůraznil prezident.



Otazníky nadále visí i nad funkcí ministra průmyslu a obchodu. Po místopředsedovi STAN Věslavu Michalikovi, který se vzdal své nominace v uplynulém týdnu kvůli nejasnostem ohledně bezúročné půjčky od neprůhledné kyperské firmy a spekulacím o možném střetu zájmů, chce prezidentovi nový premiér Petr Fiala předložit jméno kandidáta až po dnešku. Novou nominaci mu má sdělit předseda Starostů Vít Rakušan po jednání vedení hnutí.



V pořadu Otázky Václava Moravce Fiala včera uvedl, že trvá na nominaci občanského demokrata Pavla Blažka na post ministra spravedlnosti. S výhradami, které vůči tomuto nominantovi vznesla část Pirátů a spolek Milion chvilek, nesouhlasí. Blažek je podle něj člověkem, za kterým není stín ničeho, proč by nemohl funkci vykonávat. „Je jeden z nejvzdělanějších, uvažuje o politice hodnotově a systémově,“ zdůraznil nový premiér. Informoval také, že počítá s místem vicepremiéra i pro kandidáta na post ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

Rekordy kolem postu předsedy vlády Petr Fiala (57) je třetím nejstarším premiérem v historii samostatné ČR. Ve vyšším věku se funkce ujali jen Andrej Babiš (ANO), kterému bylo při obou jmenováních 63 let, a předseda úřednické vlády z let 2009 až 2010 Jan Fischer (58). Naopak jako nejmladší se stal v červenci 2004 premiérem Stanislav Gross (ČSSD), kterému bylo 34 let a devět měsíců. Bohuslav Sobotka (ČSSD) se stal předsedou vlády ve věku 42 let, Petru Nečasovi (ODS) bylo 45 let.

Zatím jen tři politici se stali premiéry dvakrát. Prvním byl Václav Klaus (ODS), jenž byl ministerským předsedou prvně jmenován v červenci 1992 a podruhé o čtyři roky později. Druhým byl Mirek Topolánek, jmenován do čela kabinetu v srpnu 2006 a v listopadu 2006. Třetím pak končící předseda vlády Babiš, který se stal premiérem poprvé v prosinci 2017 a podruhé v červnu 2018.

Nejdéle vládl Klaus, který byl premiérem 5,5 roku, naopak nejkratší dobu byl předsedou vlády Jiří Rusnok (7 měsíců a 4 dny).

Z 12 politiků, kteří doposud vedli vládu ČR, bylo pět z ČSSD, tři z ODS, tři nestraníci a jeden z ANO. Fiala se tak stal čtvrtým premiérem z řad občanských demokratů.

Sedm z dvanácti dosavadních premiérů mělo ekonomické vzdělání. Fiala vystudoval češtinu a dějepis, etabloval se ale jako politolog, je profesorem.

Po ukončení debatních schůzek s ministerskými kandidáty se Fiala s prezidentem opětovně sejde. „Setkám se s panem prezidentem a celé to uzavřeme. Očekávám, že v polovině prosince by mohla být jmenována celá vláda. To je realistický termín,“ uvedl. Zároveň prohlásil, že věří „v dobrou spolupráci“ s prezidentem i v budoucnu. Zdůraznil, že jeho kabinet bude muset „něco udělat se špatným hospodařením státu, opravit špatně připravený rozpočet, zabývat se cenami energií“. Vyjádřil dále přání, aby jeho vláda posunula Česko mezi nejlepší na světě.



Apel na očkování

Nový premiér také ihned po svém jmenování vyzval k očkování proti covidu-19 a poděkoval zdravotníkům. „Svoboda se pojí se zodpovědností. Pokud se chceme vyvarovat zákazů, povinností, mnoha nepříjemných věcí, které jsou spojeny s onemocněním covid-19, tak je potřeba, abychom se chovali zodpovědně a každý z nás udělal něco pro to, abychom tuto nemoc překonali,“ řekl Fiala s tím, že v opatřeních proti šíření covidu, jež přijímá končící vláda, panuje chaos.

S Babišem Fiala jednal minulý týden. Při zhruba dvacetiminutového rozhovoru politici probírali mimo jiné zahraniční politiku, například blížící se evropský summit plánovaný na 16. a 17. prosince. Kdyby byla vláda jmenována do 15. prosince, dvoudenní schůzky lídrů evropské sedmadvacítky by se zúčastnil už Fiala. Pokud by ke jmenování došlo až po polovině měsíce, summit by ještě „odsloužil“ Babiš. „Pro nás je důležité ujmout se vlády co nejdříve, nevztahujeme to ale k zasedání Evropské rady,“ řekl pro Lidovky.cz Fialův mluvčí Václav Smolka.

Gratulace ke jmenování včera nový český premiér nesklízel jen na domácí scéně, mezi prvními zahraničními státníky mu blahopřála slovenská prezidentka Zuzana Čaputová i premiér sousední země Eduard Heger. „Ať je změna i v těchto těžkých časech ve prospěch všech občanek a občanů Česka. Těším se na další úzkou spolupráci s naším tradičně nejbližším sousedem,“ uvedla Čaputová.