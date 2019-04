Žena v Rumburku přinesla domů protipancéřový granát, evakuováno bylo 20 lidí

Rumburk (Děčínsko) Žena v Rumburku na Děčínsku v sobotu navečer přinesla domů protipancéřový granát. Policie kvůli tomu preventivně evakuovala obyvatele okolních rodinných domů, asi 20 lidí. Informovala o tom regionální mluvčí policie Šárka Poláčková.

„Žena si přinesla domů nějakou munici, pak zavolala policii. Na místo jsme povolali pyrotechnika a ten zjistil, že to je protipancéřový granát, který odvezl k bezpečné likvidaci,“ uvedla Poláčková. V sobotu večer byla kvůli tomu neprůjezdná i část ulice Vojtěcha Kováře.



Podle policejní mluvčí by lidé jakékoliv předměty připomínající munici měli nechat ležet. „A nedotýkat se jich. Stále jsou ale lidé, kteří mají pocit, že je to lepší odnést, aby to nenašel někdo jiný,“ dodala.