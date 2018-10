Zfalšovaný kandidát? Ve Střekově žijí dva 48letí elektromontéři stejného jména, tvrdí SPD

PRAHA Neuvěřitelná náhoda? Podle předsedkyně ústecké SPD a současně poslankyně Terezy Hyťhové bydlí ve čtvrti Střekov dva lidé se jménem Martin Zahálka, kterým je 48 let a pracují jako elektromontéři. Alespoň tak vysvětluje předsedkyně regionální SPD stížnost muže, který odpovídá popisu, ale tvrdí, že nekandiduje.

Martin Zahálka, 48 let, elektromontér, Střekov. Takový záznam je možné dohledat na kandidátce ústecké SPD. Člověk stejného jména, bydliště, věku i povolání se při zjištění, že je na 32. místě zmíněné kandidátky, lekl. Od kandidatury se distancoval na sociální síti.

Shoda, tvrdí SPD

„No mě by hrozně zajímalo, kde se vzalo moje jméno na této listině. Je zajímavé, že vše souhlasí, nebo že by jen shoda jmen, to je divné,“ uvedl Zahálka na Facebooku bez bližších informací. Na dotaz serveru Lidovky.cz přes vzkaz na sociální síti nereagoval.

Ve skupině, kde příspěvek sdílel, na komentáře diskutujících, že ani neví, co podepisuje, napsal: „To by mi to musel někdo přivézt k podpisu do Rakouska“. V sousední zemi prý žije už osm let.

„Odpovím jednou jedinou větou. Je to shoda jmen, toť vše. O nic více se nejedná. Už v minulém týdnu se to vysvětlilo,“ uvedla v telefonickém rozhovoru s redakcí Hyťhová. Martin Zahálka coby kandidát na 32. místě listiny je podle ní členem SPD. „Tento pán má stejné jméno a stejný obvod, takže proto,“ sdělila. Na dotaz, zda se shoduje i profese a věk, doplnila: „Klidně zavolejte našemu členovi, který je naším členem a je na naší kandidátce.“

Asistentka ústecké SPD Martina Richterová, která působí též jako zmocněnec pro komunální volby v Ústeckém kraji, tvrdila, že strana si kandidáta ověřila. „Za hnutí SPD nevím, co tady pán šíří za nepravdivé informace. Krajské vedení, díky tomuto podnětu, kontaktovalo pana Martina Zahálku, toho, který je uveden na kandidátní listině. Pán nám potvrdil, že o své kandidatuře ví a že se dokonce se svým jmenovcem zná. Nejedná se tedy o žádné pochybení, nedorozumění, porušení GDPR, ale pouze o shodu jmen,“ řekla Richterová.



‚Zajímavost‘

A nezůstala jen u toho: „Jedná se opravdu o zajímavost, jelikož jsou shodné všechny uvedené informace a ty jsou dané ze zákona. Také jsme hned prověřovali, co se stalo, a přišlo se na tuto shodu“. Zajímavé je ovšem také to, že kontakt na člena SPD Martina Zahálku nechtěla regionální „pobočka“ Okamurovy strany poskytnout jakýkoli kontakt. A to kvůli „ochraně osobních údajů“.

Policie případ nekomentovala. „Informace ke konkrétním osobám neposkytujeme. Nedovoluje nám to platná právní legislativa,“ uvedla mluvčí ústecké policie Alena Bartošová. Věc nekomentovala ani v obecné rovině.

Případ vzbudil pozornost i kvůli tomu, že ústecká policie už prověřuje jeden případ údajně zfalšované kandidátky. Řada lidí totiž tvrdí, že se na ústecké kandidátce hnutí Čisté Ústí objevila, aniž by o tom věděla.

Předseda extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, který kandidátku vede, tvrdí, že jde o nesmysl. „Všichni kandidáti o kandidatuře věděli, souhlasili s ní a podepsali prohlášení. Pokud jde o Nikolu Kdolskou, došlo tam k nějakým rodinným rozbrojům mezi její maminkou a otcem, pokud mám správné informace. Slečna zůstává na kandidátce, protože s kandidaturou souhlasila,“ řekl serveru Lidovky.cz Vandas.

Na Facebooku pak hnutí uvedlo následující: „Musíme reagovat na mediální lži v posledních dvou dnech. Jako důkaz přikládáme čestné prohlášení paní Jarmily Langerové, babičky slečny Nikoly Kdolské. Paní Langerová v prohlášení, osobně podepsaném, označila jako lež, že by o kandidatuře za ČISTÉ ÚSTÍ nevěděla. I ostatní kandidáti o kandidatuře věděli a souhlasili s ní. Rovněž tak slečna Nikola Kdolská, která byla v této záležitosti zneužita rodinným sporem mezi svojí maminkou a otcem.“

Server Romea.cz přitom s Kdolskou hovořil. V rozhovoru takové informace popřela.

„Připadá mi to jako cílená kampaň s jasným cílem nás oslabit,“ okomentoval případ již dříve pro MF DNES šéf extremistické DSSS.

Policisté se nicméně věcí zabývají. „Policisté vámi zmiňovanou věc šetří z úřední povinnosti - na základě informací získaných z médií a sociálních sítí. Zjišťujeme, zda ve věci nedošlo k protiprávnímu jednání. Jiné obdobné případy jsme v Ústeckém kraji nezaznamenali,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí ústecké policie Alena Bartošová.

Čisté Ústí podle informací některých médií mohlo zfalšovat i další jména. Může jít třeba i o muže jménem Michal Kolankiewicz. „Po jednom fotbale, kdy jsem seděl s jedním známým a jedním dalším člověkem, něco kolem toho padlo, ale nic jsem nepodepisoval, nedal jsem žádné údaje. A najednou mi lidé z okolí začali říkat, že jsem na kandidátce,“ uvedl pro Blesk.cz Michal Kolankiewicz.