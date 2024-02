Muž podezřelý ze zapálení baru v Liberci je ve vazbě, hrozí mu výjimečný trest

„Dnešního dne soud vyhověl mému návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ řekla státní zástupkyně Iva Plšková. Vazbu pro muže navrhovala kvůli obavám, že by se mohl vyhýbat trestnímu stíhání a utéct.

„Konkrétní důvody znamenají to, aby se zabránilo tomu, že pachatel nebude dostižný v trestním řízení, případně aby nepokračoval v trestné činnosti, pro kterou je stíhán,“ dodala Plšková.

Informaci potvrdila i policejní mluvčí Klára Jeníčková. „V případu požáru v baru Panter jsme zahájili trestní stíhání 33letého muže z Liberecka, který se bude zodpovídat ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a obecného ohrožení,“ uvedla Jeníčková.

„V návaznosti na to státní zástupce podal návrh na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval. V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ dodala.

Při pondělním večerním požáru baru Černý panter, který je v Liberci nedaleko vlakového nádraží v ulici 1. máje, bylo zraněno 15 lidí, z toho sedm vážné. Převážně utrpěli popáleniny nebo se nadýchali škodlivin.

Většina zraněných zůstává v nemocnicích, přesný počet se dnes ČTK nepodařilo zjistit. „Na přání pacientů to nebudeme medializovat,“ uvedl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

V Liberci bylo původně hospitalizováno 11 lidí, z toho jeden byl přemístěn do specializovaného popáleninového centra v Brně. Ve vážném stavu jsou v Liberci tři pacienti. „Dva jsou na ARO a jeden na JIP chirurgických oborů, všichni na umělé plicní ventilaci. Jejich stav je stabilizovaný,“ dodal Řičář.

Ve vážném stavu je i žena hospitalizovaná ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. „Její stav je vážný, ale stabilizovaný,“ řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Dva pacienty zdravotníci v pondělí večer převezli na popáleninové centrum do pražských Vinohrad, z dostupných informací byl zatím jeden propuštěn.

„Všichni tady chcípnete!“

Požár měl podle svědků na svědomí muž, který do baru vběhl s kanystrem s hořlavinou.

„Do herny prý přišel nějaký chlap, pohádal se s barmanem a řekl: Všichni tady chcípnete. Pak odešel, ale za chvíli se vrátil, přinesl zapálený kanystr a hodil ho dovnitř. Viděla jsem, jak jsou všichni popálení,“ řekla pro iDNES.cz žena, která měla v baru v inkriminovanou chvíli manžela.

„Byl jsem ještě v práci, když to vypuklo. Slyšel jsem povyk, vykoukl jsem z okna a viděl jsem, jak se z baru valí černý dým. Já u něj parkuju, tak jsem se rychle oblékl a vyběhl ven. Na hlavní ulici pobíhali lidé špinaví od sazí, vypadali jako uhlíky,“ popsal chvíle po útoku liberecký holič Adam Beneš, který provozuje barber shop ve stejném domě.

Bar je od incidentu zavřený. „Vyklidíme to tady, ale pokračovat už tu nebudeme,“ dodal provozovatel baru Theodor Lenárt.