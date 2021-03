Hlavní hygienička předloží úpravu systému PES, uvedl Hamáček. Rozvolnění se podle něj nyní nedá čekat

Praha Hlavní hygienička Pavla Svrčinová připraví do příštího týdne úpravy protiepidemického systému PES, řekl po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu jeho předseda a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Měl by obsahovat také jasná kritéria, která bude nutné splnit, aby bylo možné rozvolňovat opatření proti covidu-19. Kabinet bude ve čtvrtek jednat o podobě opatření po neděli 21. března, podle Hamáčka nelze očekávat zásadní změny.

Hlavní hygienička má předložit jasný plán dalšího postupu, řekl Hamáček. „Chceme slyšet, jak to bude v situaci, kdy to půjde podle toho modelu, který je aktuální, že ta křivka postupně bude klesat,“ uvedl. Úprava systému PES by měla stanovit i hranice pro rozvolňování opatření. „Upravená podoba PES by měla být známa do příštího týdne,“ dodal Hamáček. Osobně považuje za klíčové vyprázdnění nemocnic a jednotek intenzivní péče.