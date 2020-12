Prodloužení nouzového stavu prošlo, co 5. stupeň PES? Ráno to řešila vláda

Praha Vláda ve středu na mimořádném jednání potvrdila prodloužení nouzového stavu, jak k tomu v úterý získala souhlas sněmovny. Nouzový stav tak potrvá do 22. ledna příštího roku. Současně kabinet zvažoval posun Česka do pátého, nejpřísnějšího stupně protikoronavirového systému PES. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý uvedl, že pokud se tak stane, budou tvrdší opatření zřejmě platit od 27. prosince.

Při pátém stupni pohotovosti by měly být proti čtvrtému znovu téměř úplně uzavřeny školy, s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých tříd základních škol. Platil by také zákaz nočního vycházení už od 21:00 do 05:00. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Vláda ale při zavedení čtvrtého stupně opatření vyhlásila řadu výjimek. Třeba obchody a provozovny služeb neuzavřela.