Zmar, zklamání, zbytečnost. Po zákazu mandlovice budeme dělat mandlovku, říká ‚palička‘ Kopová

PRAHA Během šesti let se značka Hustopečská mandlovice proslavila nejen ve svém domovském městě, ale také jako reprezentant jižní Moravy v zahraničí. Nyní ale bude muset pod tímto názvem rodinná firma Kateřiny Kopové přestat alkoholický nápoj vyrábět. Přítrž tomu učinila Státní zemědělská a potravinová inspekce. Název prý může zákazníky mást - ve skutečnosti se totiž nepálí z mandlí.

Vinný destilát s přídavkem mandlového extraktu. To je takzvaná mandlovice, která proslavila díky rodinné firmě Kateřiny Kopové jihomoravské Hustopeče. Nyní ale nápoj, na který má Kopová se svým bratrem Michalem Heřmanem dokonce ochrannou známku, z trhu zmizí. Státní zemědělská a potravinová inspekce s odvoláním na evropské nařízení z roku 2008 prodej nápoje pod současným názvem mandlovice zakázala. Koncovka „-ice“ prý přísluší pouze ovocným destilátům.

A co na to v Hustopečích? „Přišlo zklamání, pocity zmaru a zbytečnosti, teď už ale jdeme dál. Důležité je, že se lidé nevrací kvůli názvu, ale kvůli chuti nápoje,“ říká v rozhovoru stvořitelka originálního alkoholického nápoje Kateřina Kopová.

S regulací přišly slovanské země S návrhem na regulaci destilátů s koncovkou „-ice“ přišly původně slovanské země v čele se Slovenskem. Na základě něj vzniklo v roce 2008 nařízení Evropské unie. Vzhledem národním jazykům platí pro Českou republiku, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Chorvatsko.

Zmíněné nařízení bylo v loňském roce novelizováno. Za jeho porušení hrozí až desetimilionová pokuta.

Lidovky.cz: České úřady se odvolávají na evropské nařízení z roku 2008, vy jste přitom zakládala značku až poté. Jak vám to české úřady vysvětlily?

Příliš to nechápu. Vyjádření jsem prý dostala na základě nějakého nového nařízení Evropské unie. My jsme značku Hustopečská Mandlovice začali organizovat v roce 2012. V roce 2013 jsem to ještě pořád měla jako koníčka, ptala jsem se ale už tehdy, zda je název mandlovice tradiční a jestli s tím nebude problém. Přišlo mi škoda zahodit něco vyloženě lokálního, co má v Hustopečích tradici. Tak jsem se doptávala českých úřadů. Ty mi daly požehnání s tím, že ten název není v rozporu se zákonem, na který se nyní odkazují.

Lidovky.cz: Jak jste to přijala?

Obdobím počátečního smutku jsem si už prošla. Samozřejmě mě velmi mrzelo, že to znamená konec značky, kterou jsem budovala a byla na ni hrdá. Navíc mě těšilo, že reprezentovala naše město, jehož hranice to brzy přesáhlo a naše mandlovice „zastupovala“ i jižní Moravu v zahraničí. Doufala jsem, že s ochrannou známkou na názvy „Hustopečská mandlovice“ i „mandlovice“, zůstane zachován i charakter nápoje a receptury. Ale přišlo zklamání, pocity zmaru a zbytečnosti, teď už ale jdeme dál. Důležité je, že se lidé nevrací kvůli názvu, ale kvůli chuti nápoje. Takže věřím, že nás lidé nezatratí a poběží to dál.

Lidovky.cz: Od lidí tedy máte zatím pozitivní ohlasy?

Ano, lidé si rádi zaplatí více peněz, pokud vědí, že je produkt dobrý a kvalitní. Zákony se nenecháme otrávit.

Lidovky.cz: Přece jen má ale zmíněné evropské nařízení svou logiku. Koncovka „-ice“ je skutečně typická pro ovocné destiláty…

Myslím si, že pokud to takto chtějí mít skutečně nastavené, tak je to férový argument. Ať tedy skutečně přísluší ta koncovka ovocným destilátům. Je také dobře, že se o tom mluví, běžní lidé nemají ponětí, že se skrze koncovky názvů takto rozdělují alkoholické nápoje. Jsme v tomto směru otevření, samozřejmě víme, že z ořechu jako mandle pochopitelně nic nevypálíme. Pokud to bude právně takto ošetřeno, nic proti tomu nemám. Měli nám to ale říct tehdy před šesti lety napřímo, abych nemusela tu pracně budovanou značku odepisovat. Chtěla jsem po nich, ať nám to buď zakáží, nebo povolí. Nechtěla jsem do něčeho nejistého dávat sto procent své energie.

Lidovky.cz: Máte už plán „B“?

Požádáme si o prodloužení lhůty na doprodání zásob, tam to zatím vypadá, že nám úřady vyhoví. Máme asi 15 tisíc lahví, na kterých už je původní název nastříkaný, takže nejde jednoduše sundat jako etiketa. Kdybychom ty lahve nemohli použít, bylo by to pro nás asi likvidační. Snažíme se nové zákony nerozporovat a vycházet jim vstříc. Mohli bychom se přitom bránit ostřeji. Doufáme tedy, že Státní zemědělská a potravinová inspekce nám v prodloužení té lhůty vyjde vstříc a my nebudeme muset přelepovat lahve provizorní etiketou.

Lidovky.cz: A jaký máte alternativní název?

První návrhy nového názvu byly Hustopečská mandle, mandlovička a mandlovka. Zatím to vypadá, že vyhraje mandlovka. Důležité ale bude, že zůstane hustopečská, abychom podporovali naše město. O tom to totiž celé je.