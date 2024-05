Odbory po útoku na slovenského premiéra Fica zrušily demonstraci

„OS KOVO se rozhodl nezúčastnit se demonstrace v úterý 21. května v Praze. Důvodem je vážná situace a napětí, které nejen ve slovenské společnosti způsobil ozbrojený útok na předsedu vlády SR Roberta Fica,“ oznámil šéf odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.

Napjatou situaci a dopad na Českou republik konzultoval také s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem a to ještě před tím, než „odpískali“ kováci účast na demonstraci, což Ďurčo oznámil v Ostravě.

Odboráři ze svazu KOVO jsou zděšeni událostmi u sousedů, které podle nich mají velký vliv i na atmosféru v České republice. A uvedli, že mají zájem na uklidnění situace.

Krátce poté zrušila celou demonstraci svolanou původně na pražské Malostranské náměstí Českomoravská konfederace odborových svazů. Demonstrace měla být proti záměrům části vlády prosadit do zákoníku práce výpověď bez udání důvodu, o což usilují ODS a TOP 09.

Odborová centrála také v tiskové zprávě uvedla, že tím chce přispět ke zklidnění situace po středečním pokusu o atentát na slovenského premiéra. Odbory demonstraci zrušily po konzultacích se svými slovenskými kolegy.

Premiér Petr Fiala na sociální síti X zrušení demonstrace uvítal. „Oceňuji, že odbory zrušily ohlášený protest, a chtějí tím přispět ke zklidnění společnosti. Je to nyní správný krok a věřím, že bude znamenat i návrat k jednacímu stolu,“ uvedl Fiala.

Petr Fiala @P_Fiala Oceňuji, že odbory zrušily ohlášený protest a chtějí tím přispět ke zklidnění společnosti. Je to nyní správný krok a věřím, že bude znamenat i návrat k jednacímu stolu. oblíbit odpovědět

Odboráře popudila slova exministra z ODS, který je označil za nepřítele

Vztahy mezi odbory a vládou se vyhrotily na začátku května. Zástupci odborové centrály ČMKOS předčasně opustili jednání s vládou a zaměstnavateli. Popudily je výroky na adresu odborů na kongresu ODS.

„Nebylo to poprvé, kdy jsme žádali, aby pan premiér reagoval na slova jednoho z členů ODS na kongresu...Pan premiér místo toho, aby situaci řešil, způsobil to, že delegace odborů odešla z jednání tripartity. Nás to nijak netěší, ale způsob, forma, obsah sdělení, které pan premiér použil, nepovažujeme za slova premiéra, ale dotčeného politika, který neunesl naši kritiku a požadavek na to, aby se od slov dřívějšího ministra distancoval,“ kritizoval pak předsedu vlády Petra Fialu předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula.

Josef Středula @JStredula @P_Fiala Děkuji za reakci a věřím, že brzy zasedneme za jednacím stolem. oblíbit odpovědět

„Musíme si říci, že odbory nejsou náš partner, ale náš nepřítel,“ řekl na kongresu exministr Pavel Drobil. „Já si nejsem jist, jestli ten, koho chráníme bolševickým zákoníkem práce, je náš volič,“ tvrdil na kongresu ODS Drobil.

„To není věc, která by se zrodila teď jako náhlý nápad, o ní se už nějakou dobu diskutuje. Je to věc, která v některých zemích je, kterou také doporučuje řada ekonomů z hlediska nějaké zdravosti pracovního trhu a má taky podporu podnikatelských svazů, naopak ji kritizují odbory,“ hájí nápad na výpověď bez udání důvodu premiér a šéf ODS Petr Fiala.