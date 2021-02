Ztracená sezóna. Ski areály v Jeseníkách rezignují, řada z nich již s provozem nepočítá

Olomouc Řada lyžařských areálů v Jeseníkách s prodloužením nouzového stavu a další vlnou zpřísněných protiepidemických opatření už rezignovala, sezonu mají za ztracenou. Zbytečně investovat peníze už nehodlá například ski areál Myšák v Karlově, který už na březen neobjednal elektřinu nutnou pro provoz střediska. S prodloužením nouzového stavu a lockdownem, který na další tři týdny uzavírá republiku, rezignovali už také například v areálu na Ramzové či v Přemyslově.

„Ski areál Myšák, který je součástí Ski Arény Karlov v Karlově pod Pradědem, se na základě vyhodnocení aktuální situace rozhodl neobjednat pro měsíc březen elektrickou energii, která je potřeba pro provoz střediska. Tento krok fakticky znamená ukončení lyžařské sezony bez ohledu na skutečnost, zda bude provoz lyžařských areálů v nadcházejících týdnech umožněn,“ řekl zástupce střediska Boris Keka. Na Myšáku tak na jaře odtaje nevyužitý sníh, jehož výroba vyšla na 1,5 milionu korun. Například vedlejší středisko Kazmarka zatím sezonu oficiálně neukončuje, elektrickou energii objednává pro své ubytovací kapacity a výdejní okénko.



Podobně je na tom středisko v Přemyslově na Šumpersku. „V březnu jsme elektřinu už neobjednávali, nouzový stav trvá do 28. března. Maximálně ještě Velikonoce, pokud by to neroztálo, ale to už je asi passé,“ řekl zástupce střediska Jaroslav Podzimek. Podotkl, že do zasněžování v sezoně investovali kolem milionu korun, návrat v kompenzacích zatím nedokáže odhadnout.



Stejně tak už vzdali zimní sezonu také v lyžařském areálu na Ramzové. „Rozhodně už s tím nepočítáme, že bychom otevřeli. Zaměstnancům, kteří byli například na dohody, jsme už řekli, že už je prakticky hotovo. Neupravujeme svahy, zavřeli jsme i výdejní okénko dole na Ramzové. Všechno je zavřené, všichni jsou doma, ale parkoviště je plné lidí,“ řekl zástupce areálu.

Černohorské sedlo doufá v lyžaře v dubnu

Na Červenohorském sedle by sice velmi rádi pustili lyžaře na svah alespoň v dubnu, příliš už tomu ale nevěří. „My už jsme také neobjednávali elektřinu, vzhledem k tomu, že nouzový stav je na další měsíc, nepředpokládám, že se něco změní a budeme ještě lyžovat,“ řekl vedoucí areálu Martin Dubský. Podotkl, že zasněžování letos středisko vyšlo na více než 1,5 milionu korun. „Víme, na co máme nárok v kompenzacích, a nyní čekáme, zda nám něco vrátí. V žádném případě to však nepokryje ani polovinu, jsme někde na 20 procentech. Bohužel, pokud má ski areál úvěr, ten se do celkových nákladů nepočítá,“ doplnil Dubský

Uzavřít se rozhodla své zázemí pro turisty také chata Jiřího na Šeráku, provozovatelé to odůvodnili snahou pomoci v boji s pandemií. „Musíme Vám oznámit, že po diskusích s doktory, kteří nás navštěvují, nás přesvědčili o tom, že situace v nemocnicích je opravdu špatná. A virus umí sejmout i zdravé, sportující lidi. A proto jim, nám pomůžeme a kompletně zavřeme. Ani WC, ani okénko, ani venku sednout,“ uvedli provozovatelé na sociální síti s tím, že zavřeno bude od pondělí do 12. března.