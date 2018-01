Europoslanec Ježek končí kvůli podpoře Zemana spolupráci s ANO. Stranu kritizuje i Telička

PRAHA Europoslanec Petr Ježek končí spolupráci s hnutím ANO. Oznámil to v úterý v dopise zaslaném předsednictvu hnutí, který má ČTK k dispozici. Ježek se s ANO rozchází v pohledu na podporu prezidenta Miloše Zemana a na vztah hnutí s komunisty a extremisty. Uvedl také, že má odlišné představy než vedení hnutí o požadavcích na osobu premiéra.

Ježek se nebrání diskusi se zástupci hnutí ohledně budoucnosti svého mandátu v Evropském parlamentu. Upozornil ale, že zákon hovoří jednoznačně. Podle něj mandát přísluší zvolenému europoslanci bez ohledu na to, zda zůstane členem strany, za kterou byl zvolen.

Ježek má blízko k místopředsedovi Evropského parlamentu Pavlu Teličkovi (nestraník), který se s ANO rozešel už loni. Za důvody rozchodu tehdy Telička označil svůj nesouhlas s podporou, kterou měl ve vedení ANO Zeman, a vzdalující se pozicí mezi ním a předsedou ANO Andrejem Babišem v pohledu na evropské otázky.

Telička: Gól do vlastní brány

Také Telička hnutí ANO za pondělní doporučení volit Zemana kritizoval. Podle Teličky, který byl za ANO zvolen do europarlamentu, ale loni se s hnutím rozešel, ANO popírá mnohé z toho, co stálo u jeho zrodu. Kriticky se k Zemanovi staví i další europoslanec ANO Tomáš Ježek, jenž na Twitteru sdílel starší článek zveřejněný na stránkách hnutí, který označuje Zemana za ochránce korupce.



„Rozhodnuti ANO doporučit volit Zemana je, a říkám to nerad, gólem do vlastní brány, popřením mnohého, co zaznělo u zrodu hnuti, jakož i nezodpovědností z hlediska budoucnosti země. Veškerá zdůvodnění jsou neopodstatněná a neobstojí,“ napsal v úterý Telička na Twitteru.

V dalším příspěvku apeloval na voliče, aby v pátek a v sobotu přišli hlasovat o hlavě státu. „Výsledek bude nejspíš velmi těsný, proto jsem si i já vyzvedl voličský průkaz, abych přispěl ke změně, která přinese prezidentské funkci opět respekt, slušnost a vážnost. Po posledních několika letech by si to Česká republika zasloužila!“ uvedl. Podle něj se bude rozhodovat i o tom, nakolik bude politika na Hradě transparentní.

Ježek na Twitteru sdílel odkaz ze stránek ANO zveřejněný v roce 2012 s titulkem Miloš Zeman byl a je ochráncem korupce. Autor článku označuje ještě první kandidaturu Zemana na prezidenta před pěti lety za nevkusný žert a připomíná aféry spojené s jeho dřívějším politickým působením.

Bezprostředně po prvním kole voleb se Ježek vymezil vůči Zemanovi. „Mezi dvěma koly voleb se Češi snaží získat sílu k sesazení svého populistického prezidenta a k návratu ke kurzu na Západ,“ napsal tehdy.

Hnutí ANO v pondělí večer vyzvalo své členy, voliče a příznivce, aby hlasovali pro Zemana. Vedení ANO považuje nynější hlavu státu za zkušeného politika a ztotožňuje se s jeho postoji.

Proti Zemanovi se už dříve kromě Teličky a Ježka vymezovaly i zbývající dvě europoslankyně ANO Dita Charanzová a Martina Dlabajová. Také ostravský primátor Tomáš Macura už před prvním kolem voleb oznámil, že pro úřadující hlavu státu hlasovat nebude.