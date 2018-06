Dozorci v kauze Dahlgren možná porušili předpisy, zákon ne, tvrdí GIBS

VALDICE (JIČÍNSKO) Dozorci ve věznici Valdice na Jičínsku podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v případu lednové sebevraždy čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena možná porušili interní předpisy. Inspekce podala návrh na možné kázeňské projednání dozorců jejich nadřízenému funkcionáři.

Trestného činu se ale dozorci nedopustili. V tiskové zprávě to v úterý uvedl mluvčí GIBS Ivo Mitáček. Američan Dahlgren se ve věznici Valdice 11. ledna oběsil.



GIBS se v případu podle Mitáčka zabývala podezřením z možného pochybení příslušníků Vězeňské služby ČR, kteří měli plnit své služební povinnosti. „Během naší několikaměsíční práce byly shromážděny všechny důležité podklady pro rozhodnutí. Vyžádán byl rovněž znalecký posudek,“ uvedl Mitáček.

Po vyhodnocení všech okolností bylo prověřování podle něj ukončeno se závěrem, že ve věci „mohlo dojít k porušení interních předpisů“. „Proto byl z naší strany podán návrh na možné kázeňské projednání nadřízenému funkcionáři. Nebylo zjištěno, že by se některý ze sloužících příslušníků Vězeňské služby ČR dopustil v této kauze trestného činu,“ dodal mluvčí.

Podle Francové bude věc nyní v kompetenci ředitele věznice

Mluvčí valdické věznice Eva Francová řekla, že věc bude nyní v kompetenci ředitele věznice. „Po seznámení se se spisovým materiálem bude postupovat v souladu se zákonem o služebním poměru,“ řekla Francová bez uvedení dalších podrobností.



Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR, kde byl odsouzen na doživotí. Dahlgrenův případ patří k nejhorším zločinům posledních let v České republice.