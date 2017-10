Drobí se Velká Británie? Katalánsko a brexit podnítily další volání po autonomii

PRAHA/YORKSHIRE Mocenská struktura ve Velké Británii se možná bude dál rozpadat. O mnohem větší porcí pravomocí se v poslední době hlásí hrabství Yorkshire, které přišlo s projektem Jeden Yorkshire. Ten by zavedl přímo voleného regionálního starostu, který by disponoval poměrně velkými pravomocemi. Ozývají se ale také hlasy volající po vlastním parlamentu.

Sedmnáct z dvaceti regionálních rad v největším britském hrabství se rozhodlo poprvé spojit své síly a podpořit požadavek za větší osamostatnění, v Británii známý pod jménem Jeden Yorkshire, který vznikl letos v srpnu. Snahy o větší pravomoci pro města v Yorkshiru nejsou ničím novým, tentokrát je ale ve hře vytvoření velkého samosprávného celku s přímo voleným starostou, který by měl poměrně rozsáhlé možnosti, jak ovlivnit dění v regionu. Zároveň by se po starostovi Londýna druhým nejmocnějším starostou v Británii.

yorkshire nachází se v severovýchodní části Británie

skládá se ze Severního, Jižního, Východního a Západního Yorkshiru

největšími městy jsou Sheffield se sedmi sty tisíci obyvateli a Leeds a Bradford s půl milionem obyvatel

osm měst má přes sto tisíc obyvatel

obývá ho zhruba 5,3 milionu obyvatel Vlajka Yorkshiru.

Podporovatelé částečné samostatnosti upozorňují na podobné případy, kde byla částečná autonomie již udělena. „Máme přes pět milionů obyvatel, což je podobné jako Skotsko, ekonomiku o velikosti 100 miliard liber a silnou místní identitu,“ řekl pro server Express labouristický poslanec John Grogan, který v britském parlamentu vedl debatu o požadavcích Yorkshiru. Podle Grogana by se Yorkshire měl stát „státem ve státě“.

Yorkshireský region svým ekonomickým výkonem navíc strčí do kapsy hned jedenáct států Evropské unie, jmenovitě Maďarsko, Slovensko, Lucembursko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Kypr a Maltu. Podle poslance Dana Jarvise by částečná autonomie poskytla místní ekonomice další tři milardy.

Mezi třemi místními radami, které návrh na jednotnou samosprávu Yorkshiru nepodpořily, byla třeba ta druhého největšího města hrabství Sheffieldu. Ta si totiž u vlády zajistila vlastní částečnou autonomii a přímo voleného starostu. Tento krok kritizují příznivci návrhu Jeden Yorkshire jako handl s pravomocemi a snahu o rozbití jednoty Yorkshiru.

V záležitosti měl intervenovat i druhý nejvýše postavený muž anglikánské církve, arcibiskup z Yorku John Sentamu. Tento senegalský rodák měl na naléhání Johna Grogana pomoci prolomit momentální zásek v rozhodovacím procesu poté, co centrální vláda označila koalici místních rad za nejednotnou.

Další krok: Parlament

Poslanec Jarvis by chtěl ve snahách osamostatnit více Yorkshire zajít ještě dál. Podle jeho představ by měl v Yorkshiru vzniknout parlament, který by region postavil na úroveň Skotska, Severního Irska a Walesu, které své vlastní parlamenty již mají.

Hrabství Yorkshire. Bude samostatné?

Předseda Strany Yorkshiru Stewart Arnold si představuje „něco jako shromáždění nebo parlament, který je volen přímo a odráží názorovou diverzitu, která je pro Yorkshire typická“.

Arnold ještě zesílil své snahy po událostech v Katalánsku, která se snaží od Španělska osamostatnit úplně. „Není nic překvapivého, že my ve Straně Yorkshiru věříme v sebeurčení, ať už jde o Yorkshire nebo Katalánsko.

Přímo volené regionální starosty má i Londýn, Manchester, oblast West Midlands a další. Zápas jednotlivých regionů o větší nezávislost na Westminstru provází Británii již dlouho. Vyvrcholil neúspěšným referendem o Skotskou nezávislost v roce 2014.