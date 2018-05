Drogově závislý bezdomovec. To je nejspíš útočník, který pořezal Petru Kvitovou

PRAHA Muž, který spáchal útok na Petru Kvitovou, byl pravděpodobně drogově závislý a už dříve podezíraný z krádeží, kdy se spolupachateli okrádali důchodce. Sousedka Petry Kvitové z domu v Prostějově prohlašuje, že muže bezpečně poznala. „Potloukal se tu po městě s narkomany a bezdomovci,“ uvádí. Útočník nyní čeká ve vazbě na soud.

Policisté muže podezírali již dříve z případů, kdy se údajně vydával za revizního technika či opraváře, aby se vloupal k seniorům a poté je okradl. Za revizního technika se vydával i tehdy, když se dostal do bytu Petry Kvitové. Měl jí zkontrolovat plynový kotel, ale místo toho ji pořezal na levé ruce. Následovala poté několikahodinová operace.



Další soused tenistky uvádí, že jakmile byl uveřejněn identikit, hned jim byl onen muž povědomí. Připomínal jim člověka, který přespával v chátrajícím domě na Brněnské ulici. Spal tam s dalšími bezdomovci.

Dům, neboli rozvaliny bývalého armádního areálu bez střechy, se nachází nedalo od místa, kde leží byt Petry Kvitové. Objekt je obléhán bezdomovci. Jeden z nich uvedl pro server iDNES.cz: „Toho, co hledáte, znal nejlépe ‚Čert‘, ale ten už vám nic nepoví. Navíc stejně nevíme, jestli ten jeho kámoš je ten, co to udělal – z nás ho nikdo neznal.“ Čert ale v únoru v budově armádního areálu uhořel. Údajně se znali s potencionálním útočníkem od kolotočů.

Tajemný kamarád, který stejně jako bezdomovec „Čert“ měl být drogově závislý, byl zhruba třicetiletý. Právě po tak starém pachateli pátrala od počátku policie. Tento věk se ale rozchází s věkem, který je uváděn u zadrženého muže podle České televize. Ta uvádí, že zadrženému je okolo padesáti čtyř let. Kvitová však popisovala, že útočníkovi bylo kolem třiceti let.