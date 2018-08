Drogový dealer, deejay i policista. Elbova cesta k možnému prvnímu africkému Bondovi

PRAHA Kdo nastoupí do role šarmantního, neohroženého a ikonického agenta Jamese Bonda po Danielu Craigovi? Zřejmě nejžhavějším kandidátem je nyní zřejmě britský herec Idris Elba, syn afrických imigrantů, který vyplňuje poptávku po agentovi 007 s jinou než bílou barvou pleti. Kromě diametrálně odlišných rolí vedla Elbova cesta třeba přes deejayské pulty.

Po čtyřech dokončených filmech se zřejmě dočkáme posledního snímku s prvním blonďatým Jamesem Bondem - britským hercem Danielem Craigem. Toho podle smlouvy čeká ještě poslední nástup před kameru v padnoucím obleku v roli elegantního špiona britské tajné služby MI6. Proto už se rojí spekulace, kdo dostane „povolení zabíjet“ po něm. Podle informací z hollywoodských kuloárů je nejžhavějším kandidátem jiný britský herec, syn migrantů z Afriky Idris Elba.

Pozadí Elbova původu dobře vystihuje realitu dnešní Británie. Jeho otec Winston je původem z afrického státu Sierra Leone a živil se jako dělník v továrně automobilky Ford v anglickém Dagenhamu nedaleko Londýna. Jeho matka Eve pochází z Ghany a na ostrovech pracovala jako úřednice. Elbovi rodiče se nejprve vzali v Sieře Leone a následně se odstěhovali do Londýna.

Původně celým jménem Idrissa Akuna Elba vyrůstal jako jediné dítě svých rodičů v londýnské čtvrti Hackney, kde se také narodil. Když nastoupil na střední školu v Canning Town, zkrátil si jméno na jeho dnešní verzi Idris. Ale nabral také první zkušenosti s hraním. Odpověděl totiž na inzerát v místních novinách, ve kterém lokální divadlo hledalo herce do hry Pódium. Elba roli ve hře získal a díky ní si ho všiml jeho první agent.



Ještě víc, než před kamery nebo na divadelní prkna, to ale Elbu z počátku táhlo k hudbě. Ještě jako teenager začal vystupovat jako deejay pod přezdívkou DJ Big Driis a pomáhal svému strýčkovi, který podnikal v podobném odvětví. Mixážní pulty ho pak přitahovaly natolik, že si do roka s přáteli založil vlastní deejayskou společnost. Hudba ho ostatně nikdy neopustil a dnes má na kontě spolupráci s velkými jmény hip-hopu jako Fat Joe nebo Jay-Z.

Herec Idris Elba udílí cenu na předávání MTV Europe Music Awards.

Zatímco se věnoval hudbě, obcházel Elba také castingy na menší role v britských seriálech. V několika z nich se objevil, zdaleka největší průlom ale přišel s rolí drogového bose Stringer Bella v kritiky oceňovaném kriminálním seriálu The Wire, u nás známém jako Špína Baltimoru.



Poté už přišly první hlavní role ve filmech jako Daddy’s Little Girl, The Unborn nebo Obssesed. Oči kritiků potěšil v seriálu Luther, kde se od kriminálníka přesunul do role opačné, když ztvárnil sebedestruktivního detektiva Luthera ve stejnojmenném seriálu.

Díky svému charakteristickému hlubokému hlasu se dostal i k dabingu, když nadaboval několik postav s animácích jako Zootopie, Kniha džunglí či Hledá se Dory. Poslední velká role Elby přišla vloni ve sci-fi snímku Temná věž.

Idris Elba při natáčení.

Spekulace ohledně Elby jako nového Jamese Bonda vzbudily mezi některými fanoušky série vášně a otevřely debatu o tom, zda by nový agent 007 měl být černošského původu. Mnozí fanoušci argumentují tradicí, sami tvůrci se ale na celou problematiku dívají jinak.



Producentka Jamese Bonda Barbara Broccoliová před nějakým časem, naznačila, že možná nastal čas, aby legendárního agenta ztvárnil někdo s jinou barvou kůže než bílou. Lehce se tak může stát, že po prvním blonďákovi vstoupí do služeb MI6 na stříbrném plátně i první Bond tmavé pleti. A po něm? Začínají se ozývat hlasy, že role Jamese Bonda je zbytečně vyhrazena pouze mužům...