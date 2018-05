Duka protestu proti kontroverzní hře s Ježíšem rozumí, Putna mluví o fašistech

BRNO/PRAHA Hlava české katolické církve, pražský arcibiskup Dominik Duka, vyjádřil porozumění aktivistům, kteří uplynulou sobotu přerušili inscenaci Naše násilí a vaše násilí. Hra proslula především výjevem, jak postava Ježíše znásilňuje muslimku. Reakce na inscenaci jsou v náboženských kruzích různé. Nicméně žádný z vysoce postavených představitelů víry nezvedl hlas tolik, jako to učinil primas český.

„S povděkem vnímám několik tisíc lidí, kteří se v petici postavili proti uvedení blasfemické divadelní hry v Brně. Vítám, že se našli i lidé, kteří se odhodlali k činu, hru napadli u soudu a žádali její odvolání z programu divadla. Nakonec je třeba vidět, že někteří z diváků dali najevo svůj nesouhlas se skandálním obsahem i při samotném představení, byť jim to způsobilo potíže,“ uvedl na svém profilu na sociální síti Facebook Duka.

Inscenace bosensko-chorvatského režiséra Olivera Frljiče byla nejostřeji sledovaným kusem v rámci festivalu Divadelní svět Brno 2018. Odpor kritiků vyvrcholil přímo v sobotu na jevišti, kdy dvě desítky aktivistů hlásící se ke spolku Slušní lidé živým řetězem na pár minut znemožnili hercům pokračovat ve výkonu. Protestující vyvedl antikonfliktní tým, jejich výstup policie vyhodnotila jako možný přestupek a chystala se ho předat úředníkům.

Zda pražský arcibiskup svým komentářem výslovně souzní s počinem aktivistů, jejichž sdružení ministerstvo vnitra považuje za extremistické, není jasné. „Pan kardinál považuje svou reakci na Facebooku za dostatečnou,“ odpověděl na otázku serveru Lidovky.cz mluvčí arcibiskupství Stanislav Zeman. Duka už dříve mluvil o tom, že inscenace představuje zneužití svobody projevu, jejímž výsledkem je pouze vyjádření bezohlednosti vůči cítění druhých.

‚Fašisté hájící křesťanské hodnoty‘

Někteří z Dukových souvěrců se však natolik pobouřeni necítí. „Ježíš je Syn Boží, který hlásá lásku ke všem lidem. Co se odehrává v té hře, jsou vizuální konotace na osobu Krista, ale já ho v tom jako věřící nepoznávám. Pro mě je ta hra něco, co se mě absolutně netýká,“ sdělil pro Lidovky.cz proděkan Katolické teologické fakulty Benedikt Mohelník. Samotný protest přímo na prknech divadla vnímá jako něco, co je v demokratických poměrech přípustné.

Naopak za hrubě nepatřičné považuje počínání odpůrců hry katolický literární historik Martin C. Putna. V této souvislosti mluví o fašistech, kteří se jali bránit křesťanské hodnoty. „Léta jsem se zabýval meziválečným souzněním evropských fašistů s částí evropského křesťanstva, ta historie je opravdu strašná. A dnes nám nějací samozvaní lidé začnou říkat, že hájí pořádek. Nejdřív verbálně, potom s klacky,“ varuje Putna.

Podobné smýšlí i představitel jiného světového náboženství. Předseda Ústředí muslimských obcí v ČR Muneeb Alrawi rozumí protestům, které lidé projeví v článku či poklidném veřejném vystoupení. „Ale nejsem pro fyzické narušení, já bych na to jeviště nešel. Vede to jen k potyčkám. A to by se nemělo dít,“ řekl serveru Lidovky.cz Alrawi. Ačkoliv coby muslim, jehož víra ctí Krista jako jednoho z proroků, se cítí dotčen.

Pravoslavný biskup mluví o svobodné volbě

„Pro nás má Ježíš stejnou hodnotu jako prorok Mohamed, máme k němu stejnou úctu. Proto nám vadí, že je tam Ježíš zobrazen v negativní roli. To mu neodpovídá. Kdyby tam byl ale použitý křesťan, nebo i muslim, jako násilník, tak by nám to nevadilo,“ poznamenal. Na druhou stranu určité pochopení pro zásah spolku Slušných lidí vyjádřil synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.

VIDEO: Aktivisté přerušili v Brně kontroverzní hru o Ježíšovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Protest vnímá tak, jako kdyby se děti zastaly svých rodičů, které někdo uráží. „Křesťané Ježíše následují, věří mu, mají ho rádi. Je tedy podle mne ubohé, se cíleně, ne v náhlé emotivní chvíli, ale vědomě dlouhodobě připravovat na to, že tu lásku pošpiním či jinak urazím,“ přiblížil serveru Lidovky.cz Ženatý svůj názor na výjev Krista ubližujícího muslimce.

„Osobně bych na takovou inscenaci nešel, ale neodsuzoval bych ji, pokud je to umělecký projev,“ reagoval pak pro Lidovky.cz smířlivě k inscenaci vikář Olomoucko-Brněnské pravoslavné eparchie, biskup Izaiáš. „Asi bych tu hru ale nikomu nedoporučil, avšak každý má svobodnou volbu,“ doplnil.