Velký návrat Chiffre Rouge. Na nové modely hodinek Dior se můžeme těšit v průběhu celého roku

Příběh s dobrým koncem Jen jeden je první. Ve sportu i v hodinařině. Jako první představila chronograf se samonátahem v lednu 1969, tedy před 55 lety, švýcarská značka Zenith. Nový strojek, poslední zásadní hodinářská inovace na poli chronografů, zabral dlouhých sedm let vývoje. Značka jej pojmenovala El Primero (španělsky První). Nešlo jen o to, že hodinky s El Primerem byly díky automatickému nátahu uživatelsky příjemnější než chronografy s ručním nátahem, ale šlo zároveň i o velmi přesný kalibr. Pro úplnost je nutné dodat, že Zenith byl sice první, ale své verze automatických chronografů představila v tom samém roce též japonská značka Seiko (pouze pro japonský trh) a konsorcium Chronomatic Group, kam patřily značky Heuer, Dubois-Dépraz, Breitling a Hamilton-Buren. Jejich nový kalibr nesl název Calibre 11 (Chronomatic). Rok 1969 s sebou zároveň nesl předzvěst těžkých časů švýcarského hodinářství, kterému v průběhu 70. let někteří předvídali naprostý konec. V prosinci totiž japonské Seiko uvedlo první sériově vyráběné hodinky s quartzovým pohonem Astron: strojky s baterií byly mnohem přesnější než mechanické kalibry. Nepotřebovaly seřizovat ani natahovat, když jste hodinky nenosili, protože zkrátka běžely do té doby, než skončila výdrž baterie. O švýcarské hodinky náhle nebyl zájem. I vedení značky Zenith tehdy vsadilo na quartz a výrobu automatického chronografu zastavilo. Jenže ne každý sdílel stejný názor. Hodinář Charles Vermont, pracující v Zenithu, El Primeru věřil. Se svolením značky zaarchivoval všechny nástroje potřebné pro jeho výrobu i technické výkresy, bez nichž by se strojek nedal vyrobit, v podkroví budovy 8 švýcarské manufaktury. To se stalo v roce 1976. Když se pak značka Rolex rozhodla v roce 1988 redesignovat vlastní chronograf Daytona, jenž byl stále vybaven strojkem s manuálním nátahem, nový automatický kalibr 4030 postavila na základech El Primera. Hodinky přezdívané „Zenith Daytona“ vyráběla do roku 2000. V roce 1994 vzkřísila El Primero i značka Zenith: představila modelovou řadu Chronomaster, která se vyrábí dodnes, a do pouzder jejích hodinek ukládá právě El Primero.