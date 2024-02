Časomíry oceněné hodinářským Oscarem, které milují němečtí politici. Jak to chodí v manufaktuře Nomos?

Saské město Glashütte leží v Krušných horách, ukryté mezi malebnými kopci, pouhých dvanáct kilometrů od českých hranic a zhruba dvacet minut jízdy od saské metropole Drážďan. Pokud si sem uděláte výlet, narazíte na hodinářství a hodinky doslova na každém kroku.

Sídlí tu muzeum německého hodinářství Deutsches Uhrenmuseum, je tu památník věnovaný Ferdinandu Adolphovi Langemu, zakladateli saského hodinářství, ale i bronzová socha jeho potomka Waltera Langeho, jenž po pádu Berlínské zdi obnovil značku A. Lange & Söhne, dnes součást skupiny Richemont. Jeho socha byla odhalena v roce 2020, coby připomínka 175 let saského hodinářství.

Kromě Lange tu na poměrně malém prostoru vyrábí hodinky dalších osm značek. Řekli byste, že si tak trochu vidí do talíře. A vlastně proč ne. I když se všechny zdejší manufaktury snaží vyrábět hodinky samozřejmě v co nejvyšší kvalitě, pokrývají jak nejrůznější potřeby a vkus zákazníků, tak i velmi široké cenové rozpětí, od zmíněné niche značky A. Lange & Söhne, vyrábějící sběratelské hodinky v tisících kusů ročně, až po největšího německého výrobce mechanických časomír NOMOS Glashütte, jehož mechanické hodinky s vlastními strojky stojí od zhruba 1300 po 4500 eur a nabízejí jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu.

Od roku 2022 navíc platí nový zákon, jenž hodinářské značky, vyrábějící hodinky podle tradic saského hodinářství, chrání: označení „Made in Glashütte“ mohou nést pouze ty časomíry, které byly nejméně z poloviny vyrobeny právě tady.

Made in Glashütte V saském městě Glashütte sídlí na devět hodinářských manufaktur, které pracují s dědictvím více než 175 let starého místního hodinářství. Vybrali jsme pro vás novinky tří hodinářských značek, které vyrábějí hodinky ručně, podle místních tradic. Glashütte Original Od roku 2000 patří značka, která vznikla na základech původního hodinářského podniku z časů DDR Glashütte Uhrenbetrieb, do skupiny Swatch. Je známá kvalitními mechanickými hodinkami včetně komplikovaných, jako jsou modely s tourbillonem nebo věčným kalendářem. Přes 95 % součástek, včetně krásných číselníků, je vyráběna in-house, přímo v saském městě. Model Senator Excellence Date Moon Phase s ocelovým 40mm pouzdrem je vybaven velkým okénkem s datem, jedním z dalších typických znaků saských hodinek, a také ukazatelem měsíční fáze. A. Lange & Söhne Za znovuvzkříšením německé značky, která představila první čtyři kolekce v roce 1994 a dnes je součástí skupiny Richemont, stojí potomek Adolpha Ferdinanda Langeho Walter Lange a Günter Blümlein, jeden z nejznámějších manažerů švýcarského hodinářského průmyslu. Značka vyrábí velmi omezený počet hodinek. Pro zvukové komplikace vyhradila řadu Zeitwerk, z níž pochází loňská novinka Zeitwerk Minute Repeater Honey Gold – hodinky dokáží po stisknutí spouště odbíjet hodiny, desetiminutové intervaly a minuty. Novinka navazuje na platinovou klasiku z roku 2015, nyní se 44,2mm pouzdrem ze speciální slitiny zlata v medovém odstínu. Moritz Grossmann Hodinář Moritz Grossmann svůj ateliér založil v Glashütte už v roce 1854. Stejnojmennou značku znovu registrovala v roce 2008 hodinářka Christine Hutter a o dva roky později představila první kolekci BENU. Dnes vyrobí několik stovek hodinek ročně a čerpá z tradičních postupů saského hodinářství. Výjimkou není ani kolekce TEFNUT se sametově matným číselníkem, jehož ruční výroba spočívá v pokrytí číselníku speciální pastou se stříbrem, která je na něj nanášena ručně štětečkem a pak rozleštěna. Ve 39mm pouzdře z růžového zlata (nebo oceli) je uložen vlastní kalibr značky 102.1 s ručním nátahem.

Hned u místní vlakové zastávky, v dokonale zrekonstruovaném bývalém nádraží, má ústředí právě značka NOMOS Glashütte. Z širokých oken zdejšího showroomu, kde jsou prezentovány highligty z produkce NOMOS, je přitom výhled na v protilehlém kopci usazenou malou německou značku Moritz Grossmann. Co by kamenem dohodil od zmíněného muzea německého hodinářství také najdete vlajkový obchod značky NOMOS Glashütte, nabízející 11 kolekcí, včetně dvou exkluzivních řad Lux se zlatým pouzdrem ve tvaru soudku a Lambda s pouzdrem klasicky kulatým.

Všechny hodinky NOMOS Glashütte spojuje čistý, velmi jednoduchý design číselníků, vycházející z tradic německého Bauhausu. Na některých modelech značka spolupracovala s vyhlášenými německými umělci a grafickými designéry. Nicméně hodinky NOMOS Glashütte rozhodně nejsou nudné: designéři si dokáží odvážně pohrávat například s neotřelými barvami číselníků. Nadčasové hodinky ve svých pouzdrech (většinou kulatých, nicméně modelová řada Tetra je charakteristická – jako ostatně jedna z mála na trhu – čtvercovým tvarem pouzdra) ukrývají vlastní kalibry značky. Do současnosti jich inženýři v Glashütte vyvinuli jedenáct.

Pohled do historie

Byť značku NOMOS Glashütte založil v roce 1990, hned po pádu Berlínské zdi, podnikatel Roland Schwertner, a jde stále o rodinnou firmu, je velmi těsně a hrdě spjata s historií saského hodinářství, jež má opravdu velice dlouhou tradici. Od roku 2000 je CEO značky Uwe Ahrendt, který vystudoval přímo v Glashütte.

V saském městečku stejně jako v celých Krušných horách (německy Erzgebirge) se lidé historicky zabývali těžbou stříbra. Jenže po uzavření dolů se naskytla otázka, jak se živit dál – zejména během dlouhých zim. Někteří se věnovali výrobě dřevěných hraček, ale v polovině 19. století jeden podnikavý mladík a vyučený hodinář Ferdinand Adolph Lange dostal dobrý nápad: v roce 1845 si otevřel v Glashütte hodinářskou dílnu díky finanční půjčce od saského kurfiřta Fridricha Augusta II. A jal se budovat na pevných základech svého umění německé hodinářství. Své žáky (v počátcích ji bylo 15) podporoval v tom, aby si po vyučení sami založili vlastní byznys. Navíc 18 let působil v městečku coby starosta.

Záhy se mu díky výjimečnému přístupu k práci, která si našla oblibu nejen na dvoře saského kurfiřta, ale i bavorského krále, na ruském carském dvoře i na tom německého císaře, podařilo přilákat do Glashütte další velké osobnosti německého hodinářství, jako byl například Julius Assmann nebo Moritz Grossmann, jenž zde založil i hodinářskou školu. Od 80. let 19. století se tu začaly vyrábět i velmi přesné námořní chronometry.

Pro strojky hodinek z Glashütte je charakteristická ¾ deska ze slitiny niklu, která zajišťuje větší stabilitu chodu, mimochodem vynález Ferdinanda Adolpha Langeho z roku 1864. Inovativní hodinář také zdobil součástky strojku pomocí perlage, techniky, která měla zbavit jednotlivé dílky jednoho z největších nepřátel hodinářů – prachu. Tyto historické vynálezy se používají v kalibrech vyrobených v Sasku dodnes a výjimkou není ani manufaktura NOMOS Glashütte. Mimochodem techniku zdobení strojků pomocí broušení malých, překrývajících se kruhů ovládají v manufaktuře NOMOS Glashütte tři mistři, kteří zdobí každý strojek ručně.

Hodinářství pokračovalo v saském městě i dále, během 20. století, byť mu velké rány zasadily dvě světové války a nálety Spojenců na Drážďany na konci druhé světové války, jež zasáhly i Glashütte. Městečko navíc skončilo v sovětské okupační zóně a později se stalo součástí nově vzniklého sovětského satelitu DDR (Deutsche Demokratische Republik). Stejně jako všude ve východním bloku i zde došlo ke znárodnění a v roce 1951 na troskách místních manufaktur vznikl závod GUB neboli Glasshütter Uhrenbetriebe. Ostatně každý pamětník té doby ze socialistického Československa zajisté někdy mířil do Drážďan pro mechanické hodinky.

I když se v případě GUB nedalo hovořit o vysoké hodinařině, stále zde pracovali coby zaměstnanci zkušení hodináři, kteří mohli přispět ke znovuvzkříšení glashütteského hodinářství po pádu železné opony. Jistou výhodou bylo i to, že i když byla většina strojů zničena nebo ukradena Sovětskou armádou, stále se zde produkovaly i součástky do hodinek. Nakupovat je ze Švýcarska bylo nad finanční možnosti tehdejšího režimu.

Znovusjednocení Německa přineslo zasloužený návrat hodinářství do Glashütte a německé hodinky si rychle získaly na oblibě nejen v zemi svého původu, ale i po světě, Švýcarsko nevyjímaje. Dnes v místních hodinářských manufakturách pracuje na 1800 hodinářů, což je dokonce vyšší číslo než v dobách DDR.

Pro další generace

Na 220 lidí je zaměstnáno právě v manufaktuře NOMOS Glashütte, která své první hodinky Tangente představila v roce 1992. Tangente se za tu dobu staly klasikou, modelem, který patří k bestsellerům značky a nosí jej na ruce i řada německých politiků, kteří z pochopitelných důvodů dávají přednost německým hodinkám před švýcarskými.

Nicméně oblíbeným je i sportovnější model s robustním pouzdrem a ocelovým tahem Club Sport, či Club Campus s odvážnými barevnými číselníky typu California, kombinujícími arabské a římské číslice s indexy, a koženým řemínkem. Club Campus je určen pro mladou generaci coby první mechanické hodinky například k maturitě, plnoletosti nebo promoci. I z toho důvodu lze na dýnko modelu nechat zdarma vyrýt například datum, jež bude nositeli či nositelce hodinek připomínat významnou chvíli v životě.

V Glashütte sídlí i vlajkový obchod značky, a to hned nedaleko místního muzea německého hodinářství

Značka NOMOS Glashütte stejně jako jiné přední manufaktury vyrábí většinu součástek do strojků sama, v hale ve vesnici Schlottwitz, jež se nachází v blízkosti saského hodinářského centra. Na střeše továrny jsou solární panely (ostatně na ochranu životního prostředí se v manufaktuře klade velký důraz a coby služební vozy – například pro cesty z Berlína, kde sídlí designové oddělení -, se používají elektromobily, pokud ne přímo vlak). Místo je zařízeno účelně a jednoduše. K výrobě šroubků, koleček a dalších součástek slouží stroje, všechny naprogramované inženýry v manufaktuře. Mimochodem v manufaktuře jsou všichni velice otevření, novinář má možnost vyfotit cokoliv z výroby, a to jak strojové, či později ruční, spočívající v dekorování či sestavování strojků. Zkrátka žádné tajnosti se zde nevedou.

Značka v roce 2014 udělala velký krok, který znamená mnoho nejen pro její budoucnost a nezávislost, ale samozřejmě i pro další generace saských hodinářů a saského hodinářství obecně. Po sedmi letech vývoje a investici 11 milionů eur představila vlastní nové krokové ústrojí (krokové kolo a kotvu), takzvaný swing system, čímž narušila švýcarský monopol ve výrobě klíčového mechanismu pro chod strojku. Krokové ústrojí dávkuje energii tak, že pravidelně spouští a zastavuje soukolí, způsobuje tikot hodinek. Regulaci a přesnost chodu strojku pak má na starosti setrvačka s vláskem.

Vlastní krokové ústrojí značce umožnilo vývoj dvou automatických kalibrů nové generace neomatik DUW 3001 z roku 2015 a DUW 6101 (s datumovkou, složený ze 188 součástek) z roku 2018, na nichž pracoval několik let vlastní tým značky, zodpovědný i za swing system. Vedl jej inženýr Theodor Prenzel. DUW je zkratkou pro NOMOS Glashütte Deutsche Uhrenwerke. Navíc díky vlastnímu swing systému a celé organizaci výroby je manufaktura schopna produkovat ultratenký, velmi přesný automatický strojek ve velkém množství, což samozřejmě snižuje jeho cenu.

V roce 2018 značka představila model Tangente update, právě se zmíněným kalibrem neomatik DUW 6101 s ukazatelem data. Design číselníku upgradeované klasiky dostal na starost berlínský umělec Michael Paul. Nový mechanismus data umožňuje rychlé přeřizování datumovky, a to v obou směrech, dopředu i dozadu. Navíc datum je na číselníku hodinek znázorněno méně tradičním způsobem, a to po jeho obvodu. Princip tak trochu připomíná Pointier date, kdy jsou dny v měsíci zachyceny po obvodu číselníku a na to správné ukazuje ručka.

Ne však v tomto případě: konkrétní číslo je zvýrazněno pomocí dvou okének v červené, zelené (pro model s číselníkem v půlnoční modři) nebo oranžové (pro modely Metro update) barvě, které rámují každé číslo. Mimochodem svá technologická řešení má německá manufaktura patentovaná: kromě jiných právě datový věnec kalibru DUW 6101 a kruhový ukazatel data po obvodu číselníku.

Není divu, že hodinky Tangente update získaly v roce 2018 ocenění Grand Prix d´Horlogerie de Genève (GPHG), známou obdobu hodinářských Oscarů. Značka je však držitelem neuvěřitelných 164 ocenění, včetně několika cen Red Dot Awards za inovativní design.

Přímo v Glashütte pak kromě ústředí v bývalém nádraží sídlí i Chronometrie, manufaktura, kde se strojky ručně kompletují, zdobí, kde dostávají hodinky svou podobu včetně číselníků a ruček. A kde jsou také hodinky přísně testovány. Strojky NOMOS Glashütte splňují přesnost chronometrů s odchylkou chodu -4/+6 sekund za den. A co na závěr? V budově Chronometrie s výhledem na Glashütte je i příjemná jídelna pro místní hodináře: zdraví se tu saským pozdravem „Ahoi“, což je jméno i jedné z modelových řad této manufaktury.