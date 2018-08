EU se při řešení migrace chová pokrytecky a Itálie z toho vyvodí důsledky, zahrozil premiér Conte

Řím/Brusel Evropská unie při řešení problému 150 migrantů na lodi Diciotti nedostála svým základním hodnotám - solidaritě a odpovědnosti, chová se pokrytecky a Itálie z toho vyvodí důsledky, napsal v pátek na Facebooku italský premiér Guiseppe Conte. Ani páteční bruselská schůzka zástupců desítky zemí EU nevyřešila problém migrantů na lodi Diciotti, která už čtvrtým dnem kotví na Sicílii. Italská vláda podmiňuje jejich vylodění tím, že si běžence mezi sebe rozdělí unijní státy.

Podle mluvčí Evropské komise (EK) Tove Ernstové nebyla páteční schůzka svolána kvůli dané kauze, ale obecně k problému migrace. Zúčastnili se jí zástupci Malty, Itálie, Španělska, Řecka, Lucemburska, Belgie, Německa, Francie, Irska a Nizozemska, napsala agentura Reuters. Belgie a Maďarsko informovaly, že žádné běžence z lodi Diciotti nepřijmou.

Italský vicepremiér Luigi Di Maio už ve čtvrtek pohrozil zastavením italských příspěvků do unijního rozpočtu, pokud Brusel Itálii s migranty z lodi Diciotti nepomůže. Mluvčí EK Alexander Winterstein na to v pátek reagoval slovy, že „výhrůžky nikam nevedou“ a dodal, že příspěvky do unijní kasy jsou povinné.

Na lodi Diciotti je asi 150 migrantů. Většina z nich pochází z Eritreje. Běženci v pátek ráno začali držet hladovku, ale odpoledne s ní skončili, uvedla agentura ANSA. Italský ministr vnitra Matteo Salvini, z jehož popudu migranti na palubě zůstávají, ke zprávě o hladovce na Twitteru uvedl, že „v Itálii žije pět milionů lidí v absolutní chudobě (z toho 1,2 milionu dětí)“.

„Itálie zachránila už statisíce životů během několika předchozích let a ostatní země EU to neuznávají. Po pěkných slovech o solidaritě žádáme konkrétní činy,“ řekl v pátek italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi.

Řím dlouhodobě žádá pomoc ostatních zemí EU. Už v červnu a v červenci pomohly některé země Itálii a také Maltě s migranty, kteří se vylodili v jejich přístavech.

Italský ministr vnitra Salvini tento týden obvinil pětici zemí EU (Irsko, Německo, Maltu, Portugalsko a Španělsko), že nesplnily svůj slib a nepřevzaly část ze 450 migrantů, kteří se vylodili 16. července v sicilském přístavu Pozzallo a jež slíbily převzít. Podle Salviniho svůj slib splnila dosud pouze Francie.

Nová italská populistická vláda prosazuje vůči imigraci tvrdý kurz, zejména šéf protiimigrační Ligy Salvini. Ten v červnu oznámil, že jeho země nebude přijímat lodě zahraničních nevládních organizací, protože podle něj nahrávají pašerákům migrantů z Afriky. Tvrdý přístup italské vlády mnozí kritizují s tím, že řada běženců utíká ze zemí konfliktů a v táborech v Libyi, odkud vyplouvají na vratkých člunech, čelí nelidským podmínkám.

Kvůli migrantům na lodi Diciotti zahájil tento týden prokurátor ze sicilského města Agrigento Luigi Patronaggio vyšetřování proti neznámému pachateli pro podezření z nezákonného zadržení.

Italský spisovatel Roberto Saviano tento týden na sociálních médiích napsal, že vláda si vzala migranty z paluby lodi Diciotti jako rukojmí. Podobně se v pátek vyjádřila i Laura Boldriniová z levicové strany Rovní a svobodní: „Nejhorší je, že (migranti) jsou drženi jako rukojmí - jako prostředek, jak Evropu vydírat.“