Evropou se valí vedra, na Slovensku je horku kvůli unesenému Vietnamci

Horka ve Španělsku si vyžádala další dvě oběti. Zemřely o víkendu v katalánské Tarragoně. Podle deníku La Vanguardia šlo zřejmě o dva bezdomovce. Nynější vlna veder sužuje téměř celou Evropu, nejvyšší jsou teploty na Pyrenejském poloostrově, ve Španělsku tak kvůli horku zemřelo už pět lidí.

Vedra i zapalují požáry. Na jihu Portugalska se rozšířil lesní požár, který vypukl v pátek v regionu Algarve. Podle agentury Reuters muselo být ošetřeno 25 lidí a evakuováni byli lidé nejméně ze dvou hotelů v této turisty oblíbené oblasti. S ohněm nyní bojuje přes 1150 hasičů. Požár vypukl v pátek poblíž města Monchique, k jeho šíření přispěly nebývale vysoké teploty, které o víkendu v oblasti přesahovaly 40 stupňů Celsia. Plameny se šíří na úpatí kopce regionu Algarve a dým je podle agentury Reuters vidět i z pobřeží. Hustý kouř ztěžuje práci i letadlům s vodou, při hašení požáru pomáhá devět vrtulníků.



V Česku dnes začne další vlna tropů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před velmi vysokými teplotami v dalších dnech. Ve středu a ve čtvrtek může být ojediněle až 38 stupňů Celsia, v Čechách se ochladí v pátek, na východě republiky v sobotu. V úterý budou nejvyšší odpolední teploty stoupat k 30 až 34 stupňům Celsia, v Polabí a Poohří až k 36 stupňům.



Pro padlé odletí speciál. Ostatky vojáků, kteří zahynuli v neděli v Afghánistánu, zpět do České republiky přiveze podle současných předpokladů vojenský speciál ve středu v 16:15. Pietního ceremoniálu se zúčastní vrcholní představitelé České republiky. Účast slíbil prezident Miloš Zeman, potvrdil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Přítomen bude i ministr obrany Lubomír Metnar, který se předčasně vrátí z dovolené. Vojenský speciál by se měl do Afghánistánu vydat dnes.

Mohli zastavit vražedkyni? Soud pokračuje v projednávání případu dvou policistů, kteří předloni v létě zasahovali proti Michelle Sudků v kavárně na pražském Újezdě. Sudků se tehdy pokusila uškrtit dívku, o dva týdny později ubodala jinou ženu v obchodním centru na Smíchově v Praze.

Kauza unesený Vietnamec. Slovenský prezident Andrej Kiska ztratil důvěru v ministryni vnitra Denisu Sakovou, protože se podle něj chová jako pravá ruka jejího předchůdce v čele resortu Roberta Kaliňáka. Kiska to podle webu listu Denník N prohlásil po setkání s premiérem Peterem Pellegrinim. Schůzka byla věnována aféře kolem únosu vietnamského podnikatele z Německa, údajně s využitím slovenského vládního letadla, které Vietnamcům zapůjčil Kaliňák. Toto podezření má vyšetřovat inspekce, která spadá pod Sakovou. Kiska má dnes jednat s policejním prezidentem Milanem Lučanským.

Slavia o LM. Fotbalisté Slavie v úterý zahájí pokus o druhý postup do základní skupiny Ligy mistrů. Pražané musejí na cestě do hlavní fáze prestižní soutěže přejít v nemistrovské části přes dva silné soupeře a první překážkou jim bude Dynamo Kyjev. Český vicemistr začne dvojzápas 3. předkola doma a pokusí se navázat na dobrý vstup do ligové sezony. Zápas začíná v Edenu v 19:30.