Exkluzivní nabídka, píše realitka. Dům, kde se střílelo a vraždilo, je na prodej za 15 milionů

PRAHA Realitní kancelář píše o prodeji domu v středočeských Hudlicích jako o exkluzivní nabídce. Dvoupatrový rodinný dům na Berounsku se sedmi pokoji, vlastním bazénem, venkovní terasou a rozsáhlým pozemkem může zájemce koupit za patnáct milionů. V inzerátu ale chybí zmínka o tom, že v létě roku 2016 došlo v luxusní nemovitosti k dosud neobjasněné vraždě. V Česku ovšem stigma domů s podobnou minulostí nepřetrvává navždy, zato výrazně snižuje jejich cenu.

Mediálně hojně propírané tragické případy dokážou snížit cenu domu či bytu až o třicet procent. Důkazem toho může být pravděpodobně i nedávno zveřejněný inzerát na prodej rodinného domu v Hudlicích , jehož fotka byla před téměř dvěma lety otištěna ve většině tuzemských novin.

Vražda, poté sebevražda

Server Lidovky.cz přinesl v loňském roce rozsáhlou reportáž z okolí domu, kde došlo k vraždě podnikatele s iniciály A. M. (identitu zastřeleného muže redakce zná, záměrně ji ale nezveřejňuje celou) a následné sebevraždě střelce. Reportérka místo navštívila dvakrát. Jednou krátce po vraždě, podruhé půl roku poté.

Nyní se snímky domu na internetu objevily znovu. Tentokrát nejde jen o snímky pořízené za plotem rozsáhlého pozemku, ale také z interiéru. Na rozdíl do reportážních fotografií mají tyto obrázky vodotisk. S logem realitní kanceláře.

„Dovoluji si Vám exklusivně nabídnout stylovou vilu s venkovní terasou, bazénem, rozsáhlým pozemkem o rozloze 41 665 m² a vlastním rybníčkem v obci Hudlice, osada Lísek. Po vstupu do bývalé lovecké chaty vás upoutá velká obytná hala, které dominuje mramorový krb a stylové dřevěné obložení stropu,“ stojí v inzerátu, k němuž se realitní kancelář odmítá blíže vyjadřovat. Zda už někdo projevil zájem o koupi domu v Hudlicích, nechtěl realitní makléř prozradit.

Rozlehlá nemovitost obklopená loukami a lesem je dominantou samoty osady Lísek. Alespoň co se rozlohy týče. „V celém přízemí jsou položeny dlažby, v horním patře jsou dřevěné podlahy. Horní patro je celé obytné, s velkou halou a dalšími třemi rozlehlými světlými místnostmi s velkým balkónem, který skýtá výhled na celý pozemek,“ píše se dále v materiálu realitní kanceláře. Realitní agent zmiňuje také „klidnou osadu“, která má „výbornou dopravní dostupnost do Prahy“. Cesta autem zabere 15 až 20 minut.

Tamním obyvatelům ale při vzpomínce na událost z června předloňského roku, která připomněla divoké období české mafie v 90. letech minulého století, tuhne tvář. O klidu by se v červnu roku 2016 mluvit nedalo. Tehdy zastřeleného muže všichni obyvatelé v tisícihlavé obci znali, třebaže nebydlel přímo v obci, ale na nedaleké samotě.



Pachatel, o němž je známo, že pocházel z Berouna, svou oběť zastřelil puškou vycházející ze samopalu vz. 58. Policie ovšem podle již dřívějšího zjištění serveru Lidovky.cz nezjistila motiv, a tak případ odložila.

Střelba z legálně držené zbraně prošla oknem dvoupatrové vily v osadě Lísek. Tam zastřelený podnikatel a člen několika zájmových spolků obvykle pobýval se svou rodinou. V inkriminované době však jeho příbuzní nebyli doma. Poté, co vrah zabil svoji oběť, namířil zbraň i proti sobě. Bezvládná těla pak v rozlehlém domě podnikatele našel až jeho známý. Chtěl podnikatele A. M. navštívit. Přišel ale pozdě. Tragické události už nemohl zabránit.

Neobjasněný zůstává nejen motiv vraždy, ale také vztah mezi muži, pakliže nějaký vůbec byl. „Příčina jeho jednání není jasná. Policisté ji nedokázali vypátrat. Podařilo se jim ale zjistit, že se jednalo o vraždu a následnou sebevraždu pachatele,“ uvedl již v minulosti mluvčí středočeské policie Jakub Vinčálek.

Takový závěr byl ostatně od začátku vyšetřování jednou z nejpravděpodobnějších verzí kriminalistů. Bližší okolnosti dvojnásobné smrti ani vyšetřování ale nechce mluvčí blíže popisovat. Serveru Lidovky.cz alespoň potvrdil informaci, že pachatel, jehož jméno i věk policie úzkostlivě tají, držel legálně. Měl zbrojní průkaz.

Duševní potíže

Muž ale pravděpodobně trpěl duševními potížemi. „Vzhledem ke smrti útočníka lze motiv pouze dovozovat, že se jednalo zřejmě o náhlé pohnutí mysli,“ sdělil Vinčálek a zdůraznil, že střelec neměl žádné psychické poruchy. Ty by mu totiž znemožnily vlastnit zbraň.



Kromě policie zná detaily jen rodina. Děti zavražděného A. M. ale odmítali případ komentovat. „Rozhodně se k tomu nebudu vyjadřovat do médií. Co se stalo, je hrozné,“ řekla již dříve dcera oběti. „Vím, kdo je pachatelem, ale s ohledem na jeho příbuzné, to nebudu nijak komentovat,“ řekla a ukončila rozhovor. Ani syn zavražděného nebyl s to záležitost jakkoli rozebírat.

Podle realitních kanceláří nemívají domy s podobnou historií stigma zapovězených míst navždy. Jejich prodejní cena ale bývá nižší než skutečná hodnota nemovitosti. Leckdy až o třetinu. Sráží ji pověst místa, kde došlo k tragédii.