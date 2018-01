Expert: Drahoš jde do druhého kola jako mírný favorit, může získat 55 procent hlasů

PRAHA Obhájce prezidentského mandátu Miloš Zeman se před druhým kolem nachází ve složité pozici. V prvním kole nezískal tolik voličů, kolik se předpokládalo. Současně podle sociologických dat nezbývá moc voličských skupin, kde by mohl načerpat podporu ve druhém kole. Podle sociologa Daniela Kunštáta je tak mírným favoritem pro druhé kolo Jiří Drahoš.

Podle Kunštáta je hřiště pro druhé kolo nalajnované jasně: antizemanovský tábor proti současné hlavě státu. Na tomto poli podle Kunštáta může Jiřímu Drahošovi nahrávat, že příznivci silných liberálních kandidátů přejdou na jeho stranu.

„Podle šetření jsou to lidé, kteří jsou ke druhému kolu motivovaní tím, aby byl poražen Miloš Zeman. Když se podíváme na výsledky a uvážíme kontext, tak v tuto chvíli Jiří Drahoš může pomýšlet na 55 procent voličů,“ říká Kunštát v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Miloš Zeman po pěti letech ve funkci prezidenta dostal v prvním kole 38,56 procenta hlasů. Lze tento výsledek číst tak, že je už jednou nohou na odchodu z Pražského hradu?

Ještě bych úplně nepředbíhal. Přesně nevíme, jestli v prvním kole skutečně přišli všichni příznivci Miloše Zemana. Totiž speciálně pro segment jeho voličů mohou být informace z předvolebních průzkumů, které naznačovaly, že je jednoznačným favoritem a má jistý postup do druhého kola, demobilizujícím prvkem. Jinými slovy že není potřeba se zúčastnit voleb, protože tak jako tak postoupí. Pokud tato premisa platí, bude otázka, jestli je druhé kolo donutí k volbám přijít. Tím ale nechci říkat, že to razantně zvyšuje potenciál Miloše Zemana.

Lidovky.cz: Proč ne?

Průzkumy před prvním kolem naznačily, když modelovaly situaci duelu Drahoš versus Zeman, že současný prezident nemá příliš velký rezervoár voličů, kteří by jej podpořili. Tedy kromě těch, u kterých došlo k tomu fenoménu, o němž jsme mluvili. Kdybych tedy měl zkrátit odpověď na vaši původní otázku, můžeme se v tuto chvíli právem domnívat, ačkoliv jsme na začátku druhé fáze kampaně, že je mírným favoritem druhého kola Jiří Drahoš.

Lidovky.cz: Rozumím tomu správně, že v jeho prospěch bude hrát především přeliv hlasů voličů z prvního kola?

Sociologické analýzy naznačují, že kandidáti, kteří se pohybovali kolem desetiprocentní podpory, mám na mysli Pavla Fischera, Marka Hilšera a Michala Horáčka, tak téměř všichni z jejich voličů jsou potenciálními voliči Jiřího Drahoše. A já bych si troufl říct, že ho bezesporu podpoří. Podle šetření jsou to lidé, kteří jsou ke druhému kolu motivovaní tím, aby byl poražen Miloš Zeman. Když se podíváme na výsledky a uvážíme kontext, tak v tuto chvíli Jiří Drahoš může pomýšlet na 55 procent voličů.

Daniel Kunštát Uznávaný sociolog a politolog PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. působil v letech 2006 až 2016 jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR, posledních deset let tam zastával pozici zástupce vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění.

Od roku 2006 pak přednáší na vysoké škole CEVRO Institut, kde vede katedru politologie a mezinárodních vztahů. Ve své práci se soustředí sociologii veřejného mínění, volebního chování či politickou komunikaci.

Lidovky.cz: Když se podíváme na dnešní výsledky komplexně, co vás nejvíce překvapilo?

Pokud jde o dva dlouhodobě nejpreferovanější kandidáty, u nichž se spekulovalo jako o favoritech pro druhé kolo, tady Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, výsledky odpovídají predikcím ze sociologických průzkumů. Co je pro mě osobně určité překvapení, je slabý výsledek Mirka Topolánka. Tam jsem sázel na to, že to je zkušený politik a člověk, který dokáže nastavit komunikaci s voliči. Očekával jsem, že jeho výsledek bude lepší. Ale skoro bych řekl, že největším poraženým je Michal Horáček.

Lidovky.cz: Co vás k tomuto pocitu vede?

Bylo to ten třetí do party, se kterým se vedle Zemana a Drahoše počítalo jako s člověkem, který by z dlouhého pelotonu dalších kandidátů mohl promluvit do souboje o druhé postupové místo. Ale zdá se, že Michal Horáček v poslední fázi kampaně, kdy jedna diskuse střídala druhou a všichni protikandidáti se ocitli v konfrontaci a lidé si mohli udělat obrázek o každém z nich, ztratil.

Lidovky.cz: Kde především poztrácel své příznivce?

Uvidíme podle dalších analýz, ale intuitivně mám pocit, že část jeho původních příznivců odešla zejména k Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi. Není to pro mě takové překvapení, protože jsem na sociálních sítích viděl v posledních týdnech určité vzepětí, které se týkalo Marka Hilšera a Pavla Fischera. Ukázala se u nich určitá dynamika a to, že to nejsou kandidáti, kteří získají jedno, dvě procenta, ale že by mohli výrazně promluvit do výsledků.

Lidovky.cz: Což tak na počátku kampaně vůbec nevypadalo.

Dlouho se zdálo, že se liberální hlasy antizemanovské části společnosti rozdělí mezi dva kandidáty, tedy Jiřího Drahoše a Michala Horáčka. To se v posledním měsíci změnilo, kdy zafungovala kampaň Pavla Fischera a koneckonců i vystupování Marka Hilšera, což mohlo celou řadu těchto voličů přesvědčit. Sociologické průzkumy podle mého soudu doloží, že Horáček tratil právě na úkor Fischera a Hilšera.

‚Prezident si uvědomuje, že on je teď ten slabší‘

Lidovky.cz: Podívejme se teď na Mirka Topolánka. Co hlavně stojí za jeho neúspěchem?

Je to silný a zkušený diskutér, člověk, který zejména v kontextu počínající předvolební kampaně nezemanovských kandidátů, kteří nebyli silní rétoricky, nepůsobili na veřejnosti přesvědčivě, proto jsem u něj čekal, že vnese větší rozruch do předvolební kampaně a dokáže získat víc hlasů nezemanovského tábora.

Lidovky.cz: Proč to nevyšlo?

Mám pocit, že to souvisí s celkovým naladěním společnosti, která se nechce vracet tam, kde už byla. Byť je Mirek Topolánek kompetentní a ideově a hodnotově odpovídá většímu počtu voličů, než jsou jeho získaná čtyři procenta, tak dnes už lidé nechtějí staré páky. Není tu poptávka po starých matadorech, o kterých leccos víme, a kteří nějakým způsobem reprezentují minulost, do které už se nechceme vracet. Na aktuální distanci vůči starému establishmentu Mirek Topolánek tratil nejvíc, to pro něj znamenalo největší překážku.

Lidovky.cz: Jsme na startu druhé fáze kampaně. Jak se změní její podoba?

Otázka, která už se bezpochyby v táboře Miloše Zemana intenzivně řeší, zda se bude osobně účastnit prezidentské kampaně. Předpokládejme, že Jiří Drahoš bude každý den na cestách, na mítincích a na setkáních. A ačkoliv Miloš Zeman vede prakticky permanentní volební kampaň poslední roky, tak těch 14 dní je velmi krátký čas na to, aby se do kampaně skutečně položil. Opravdu by musel být každý den v terénu, což si nejsem jistý, že by zvládnul. Nicméně předpokládám, že bude mnohem více vidět na cestách po Česku.

Lidovky.cz: Miloš Zeman už oznámil, že se s Jiřím Drahošem utká v televizních debatách. Předpokládal jste to?

Nic jiného mu nezbývalo. On si je vědomý, že teď je on ten slabší. Nemůže nic jiného dělat a v debatách se samozřejmě bude snažit přesvědčit, že je silnější a kompetentnější než Jiří Drahoš. A pro Jiřího Drahoše to nebude úplně jednoduché. Každopádně prezident Zeman musí přinést do předvolební kampaně nový a silný impuls. I jeho spolupracovníci, kteří mu koncipují předvolební kampaň, jsou si vědomi toho, že kdyby ji vedli jako doteď, tak pravděpodobnost toho, že prohraje, je velká.

Lidovky.cz: V minulých volbách mezi prvním a druhým kolem zafungovala intenzivní negativní kampaň namířená proti Karlu Schwarzenbergovi. Očekáváte něco podobného i letos vůči Jiřímu Drahošovi?

Stoprocentně. Jsem o tom hluboce přesvědčený. Kampaň se obecně změní, bude z pohledu obou kandidátů jasně rozdělená na my a oni. Teď už Jiří Drahoš nemůže taktizovat. A myslím si, že to docela bylo vidět už z jeho prvních povolebních vyjádření: bude ostřejší, razantnější a bude se jednoznačně vymezovat vůči Miloši Zemanovi. Už to nebude mlžení a nejednoznačné výroky, které jsou směřované širokému publiku. Teď už se Jiří Drahoš bude stavět do role reprezentanta nezemanovské části republiky.

Lidovky.cz: Budou voliči Jiřího Drahoše rezistentní vůči té předpokládané negativní kampani?

Příkopy mezi příznivci Miloše Zemana a jeho odpůrci jsou tak hluboké, že je prakticky stoprocentní nemožnost přelivů hlasů mezi jednotlivými tábory. Hřiště je jednoznačně rozdělené na dvě poloviny. A nemyslím si, že pro drtivou většinu voličů Jiřího Drahoše by v podstatě jakékoliv útoky a negativní kampaň Miloše Zemana měla efekt, že by oslabila jejich vůli podpořit antizemanovského kandidáta.

Lidovky.cz: On tím bude promlouvat ke svým příznivcům, je to tak?

Přesně tak. On negativní kampaň nepovede ani tak z důvodu, aby přesvědčil liberální tábor, ale aby mobilizoval své voliče. Nebude mluvit k táboru voličů Jiřího Drahoše nebo jeho potenciálním příznivcům, bude mluvit jenom ke svým voličům, aby je mobilizoval k volební účasti.