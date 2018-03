Expert k dopravnímu kolapsu v Praze: Zácpa byla nevyhnutelná, auta měla dostat zákaz

PRAHA Oprava Husitské ulice na pražském Žižkově způsobila kolaps dopravy v několika částech metropole. Podle dopravního experta Ondřeje Matěje Hrubeše by situaci mohl zlepšit zákaz vjezdu aut do Seifertovy ulice. Magistrát by měl prý rovněž posílit spoje MHD, nikoliv je omezovat, jak dosud činil.

Dopravu na pražském Žižkově a v jeho okolí komplikuje od počátku týdne oprava Husitské ulice, která je až do listopadu zcela uzavřená. Auta tak jezdí objízdnou cestou, která vede právě souběžnou, úzkou Seifertovou ulicí. Kolony vozidel navíc bránily provozu MHD. Tramvaje i autobusy nabíraly v pondělí i v úterý zpoždění až 45 minut, některé linky byly pro zachování plynulosti odkloněny na jinou trasu.



„Praha se chová úplně opačně. Jestliže máme problém s dopravou v Praze a vedení hlavního města podporuje městskou veřejnou dopravu, očekával bych, že pro to učiní nějaká opatření,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz expert na dopravu v metropoli Ondřej Matěj Hrubeš s tím, že se tak neděje.



Lidovky.cz: Praha 3 počátkem týdne kritizovala magistrát, že se na opravu Husitské ulice a její možný dopad dostatečně nepřipravila. Jak celou situaci vnímáte?

Obávám se, že první den není možné se něčemu takovému vyhnout, ať se to stane kdekoliv. Řidiči vezmou auta, jedou, jak jsou zvyklí. A ač třeba dopravní podnik o výluce předem informoval, jsou pak v pondělí překvapení, že je to zavřené, objíždějí to a vznikají zácpy.

Lidovky.cz: Jenže stejná situace panovala na Žižkově a přilehlém okolí i v úterý v ranních a dopoledních hodinách. Magistrát de facto jen poupravil značení, zvýšil počet strážníků

v ulicích. Zareagoval adekvátně?

Jedna věc je, že se v pondělí stal problém, který se dal předvídat. Za daleko závažnější považuji, že se stejný problém stal i v úterý. Během pondělkanebyl nikdo schopen proti tomu udělat jakékoliv opatření, aby se situace neopakovala. Jestliže máme problém s dopravou v Praze a vedení hlavního města podporuje městskou veřejnou dopravu, očekával bych, že pro to učiní nějaká opatření. Praha se chová úplně opačně. Tramvajové linky zkracuje nebo je odklání jinudy, protože stály v kolonách. Pak se to dotýká celého města, nikoliv jen Žižkova, protože linky jezdí přes celou Prahu.

Lidovky.cz: Jaká opatření byste navrhoval?

Čekal bych, že se udělá krok k tomu, aby byla preferovaná městská doprava. Třeba tím, že se zakáže vjezd osobních aut do ulice Seifertova, aby tam mohla plynule jezdit městská doprava. Zkrátka přinutit ostatní Pražany, aby využívali MHD, která by fungovala. Když nefunguje, nebudou ji využívat a zůstanou v autech.

Expert na dopravu v hlavním městě Ondřej Matěj Hrubeš.

Lidovky.cz: Zavřením Seifertovy ulice by se ten problém ale přesunul jinam, s velkou pravděpodobností na Vinohradskou třídu.

Pokud vím, tak tam už problém také částečně je. Jinak to ale asi řešit moc nejde. Tato oblast se špatně jinudy objíždí. Pokud je takový problém, je jasné, že se auta jinam nevejdou. Ale je špatně, když omezíme veřejnou dopravu, místo abychom ji posílili, a tím pádem se snažili lidi motivovat, aby veřejnou dopravou cestovali. MHD by to neměla odnášet, takhle ani nefungují odklonové trasy autobusů, co tam jsou.

Lidovky.cz: Zvolil magistrát již na začátku dobré řešení, když po uzavření Husitské ulice stanovil tuto objízdnou trasu?

Myslím si, že v tomhle problém nebyl. Obávám se, že bohužel jinou možnost neměl. Tam není moc kudy to objet.

Lidovky.cz: Podle plánu má zmiňovaná oprava trvat až od listopadu. Taková dopravní situace po více než půl roku by byla neúnosná. Zlepší se podle vás v dalších dnech?

Trochu se to vyřeší tím, že lidé začnou jezdit auty jinudy, protože nepojedou znova do kolony. Jestli ale Praha přistoupí k nějakému řešení, těžko říct. Jak jsme se o víkendu dočetli, Prahu žádné komplikace netrápí (primátorka Adriana Krnáčová v rozhovoru pro Novinky.cz řekla, že Pražané jsou „zpovykaní“ a hlavní město s dopravou velké problémy nemá, po vlně kritiky se omluvila - pozn. red.). Když se na to podívám touto optikou, nemůžu počítat s tím, že by se něco mělo měnit.

Lidovky.cz: Mnoho cestujících navíc upozorňovalo, že nejsou dostatečně informovaní. Zejména cizinci mnohdy netušili, proč jejich tramvaj nejela či najednou náhle změnila trasu jízdy.

Zásadní problém je, že Praha dodnes nemá na zastávkách MHD elektronický systém. Všude jsou jen papírové letáky, které nejsou schopny sloužit v mimořádných situacích nebo dělají-li se odklony linek ze dne na den. V tomto Praha zaspala. Širší centrum by mělo být digitálním systémem vybaveno. Kdyby byly zastávky elektronické, informace by se na nich mohly operativně měnit. Cestující by hned věděli, co se konkrétně děje, kudy spoje pojedou. Navíc by promítaly reálnou polohu tramvají. Dalo by se tam tak třeba napsat, že linka 26 přijede za 35 minut, protože systém ví, že je teprve na Divoké Šárce, když se jich několik sjelo za sebou.