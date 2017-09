Expert: Strach z terorismu odtáhl voliče od Merkelové. Bude to její poslední období

BERLÍN/PRAHA Voliči AfD jsou spokojení, mají ale strach z terorismu, kriminality a imigrační krize. Nespokojenost s řešením uprchlické krize podle odborníka na německy mluvící země Vladimíra Handla z Karlovy Univerzity přilákala na milion voličů CDU-CSU k protiimigrantské AfD. Kancléřka Merkelová má podle něj před sebou poslední volební období.

Lidovky.cz: Evropská i světová média hovoří o hořkém vítězství. Jak byste vy zhodnotil volební úspěch unie CDU-CSU, kterou vede Angela Merkelová?

No máme za sebou zajímavé volby. Bylo překvapivé, kolik ztratily velké strany CDU-CSU a SPD (sociální demokracie), to že ztratí se dalo očekávat, ale rozhodně ne, že ten výsledek bude takový propad.

Vladimír Handl je odborníkem na mezinárodní vztahy se zaměřením na česko-německé vztahy a zahraniční politiku Německa. V současné době je externím pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a vyučuje na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na katedře německých a rakouských studií.

Lidovky.cz: Čím myslíte, že je tento propad způsobený?

Angela Merkelová a obecně velká koalice měla značnou podporu. Lidé viděli, že tyto velké strany zvítězí, že stejně bude na prvním místě CDU-CSU a druhém sociální demokracie, celé poslední týdny se nehovořilo o tom, kdo volby vyhraje, ale kdo skončí třetí. Voliči si potom dovolili zvolit i jinou alternativu. Je to jasný výraz nespokojenosti s politikou vlády v několika oblastech.

Lidovky.cz: Ve kterých oblastech?

Podle všeho to byla uprchlická krize a integrace těch lidí, kteří již do Německa dorazili. A podle odhadů až pro třetinu z 1,5 milionu imigrantů nebude práce. Nespokojenost s nedořešením těchto otázek pak vedla k tomu, že značná část voličů odmítla volit tradiční strany a přešla k Alternativě pro Německo.

Lidovky.cz: Myslíte tedy, že úspěch AfD je způsobený nespokojeností s vládními stranami?

Více než 60 procent voličů AfD se v průzkumu přiznalo k tomu, že tuto stranu volili, ne proto, že by ji podporovali, ale proto, že chtěli dát najevo nesouhlas. Typická protestní volba. Navíc podle dalších povolebních průzkumů až 73 procent voličů AfD o sobě tvrdí, že jsou na tom sociálněekonomicky dobře, což ukazuje na nespokojenost ne se situací v Německu, ale na protest proti určité politice. V tuto chvíli bych řekl, že jde opravdu o protest proti vládní politice vůči uprchlíkům.

Lidovky.cz: Kdo je vlastně voličem AfD?

V průzkumech převažovali muži nad ženami. Ukázalo se také, že voliče této strany pálí nejvíce téma terorismu a to asi v 61 procentech. Poté to byla v 60 procentech obava z kriminality a obava z nezvládnutí imigrační krize. Na stranu druhou, jak jsem již zmínil, je netrápí ekonomické problémy. Tito znejistělí voliči pak chtěli dát vládě najevo, že s těmito problémy zacházela příliš volně.

Lidovky.cz: Alternativa pro Německu zvítězila ve spolkové zemi Sasko, bylo to očekávatelné?

Popravdě jsem rozhodně nečekal, že AfD vyhraje, i když zvítězila jen o 0,1 procenta. Ale i tak jsou nejsilnější politickou silou a každopádně je to šok. Sasko je minimálně patnáct let bašta CDU a rozhodně je to pro stranu problém. Je pravda, že Sasko mělo podobně jako Bavorsko své specifikum a bylo vždy částečně v opozici proti Berlínu. Taková truc pozice, řekl bych. Ale ačkoliv je Sasko spojené i s Drážďany a antiislámskou Pegidou, nikdo nečekal, že by zde měla ve volbách zvítězit AfD.

Lidovky.cz: V povolebních prohlášeních ze strany SPD zaznělo, že sociálně demokratičtí lídři již nechtějí pokračovat ve vládní koalici s CDU-CSU. Očekáváte tedy, že vznikne tzv. „jamajská koalice“ (CDU-CSU, Zelení a liberálové)?

Jiná varianta ani bohužel není. Další volbou by pak mohla být leda menšinová vláda a s tou nemá Německo na spolkové úrovni vůbec žádnou zkušenost. Kdyby se Zelení, FDP (liberálové) a CDU-CSU nedohodli na spolupráci, tak by musely být nové volby a to si všichni uvědomují, že by je voliči smetli. A když to přeženu, tak AfD vyhraje volby. Jinak řečeno si nikdo nemůže dovolit neudělat koalici.

Lidovky.cz: Volby dopadly i tak, že bez CDU-CSU nikdo nesestaví vládu. Bude i tak vyjednávání o koalici pro Angelu Merkelovou těžké?

Merkelová má hodně oslabenou pozici a ztráta hlasů pro CDU jde určitě za ní. A byl to pro ni bezpochyby signál, aby svou politiku upravila. Jiná varianta ale pro koalici neexistuje a jestli má fungovat, tak bude fungovat pod jejím vedením. Existuje samozřejmě i varianta, že jednání budou natolik složitá a špatná, že to kancléřka předá do rukou někomu jinému. Ale to je nepravděpodobné.

Faktem zůstává, že samotná opozice v rámci CDU je veliká. Konzervativní křídlo je nespokojené a zaznamenalo obrovskou ztrátu téměř milion voličů. Jinak řečeno v současnosti tvoří 20 procent voličů AfD původní voliči CDU a to má vnitřní opozice v CDU Merkelové velmi za zlé. Vyčítají jí, že stranu posunula doleva a proto ztratila tolik voličů. Vyjednávání o koalici tak rozhodně bude těžké, ale to je to, co Merkelová umí nejlépe. Vyjednávat kompromisy.

Lidovky.cz: Bude to podle vás poslední volební období Angely Merkelové v pozici kancléřky?

To si myslím, že ano. I letos před volbami se rozhodovala, jestli vůbec bude kandidovat. Rozhodla se tak až ve chvíli, kdy strana neměla žádnou alternativu a jiného kandidáta. Merkelová na začátku volebních bojů vypadala unaveně a nerozhodně. I proto si myslím, že to skutečně bude její poslední volební období.