Exposlanec ODS proti KSČM protestoval, dnes s komunisty slaví vítězství Rudé armády

PRAHA Dnes už bývalý poslanec za ODS Radim Holeček se během své politické kariéry mimo jiné profiloval jako výrazný antikomunista, hlasitě například kritizoval spolupráci své mateřské strany s KSČM na komunální úrovni. Minulý týden se však s řadou českých komunistů vydal do Ruska uctít výročí vítězství Rudé armády u Stalingradu. Některé své bývalé kolegy tím překvapil, Holeček však sblížení s komunisty vylučuje.

„Komunisté se nezměnili a pořád chtějí upevňovat svou moc,“ glosoval na podzim 2012, v Ústí nad Labem tehdy uspořádal antikomunistickou demonstraci. Manifestace mířila proti rodící se krajské koalici, kterou spolu složila ČSSD právě s komunisty. Bylo to poprvé, co do hejtmanského křesla usedl člen KSČM. Podobně razantně Holeček vystupoval, když se ODS předloni zapletla v ústecké komunální scéně do spolupráce s komunisty.

Jako by ale nyní odložil svou averzi vůči KSČM na chvíli stranou. Když si Rusko minulý týden připomínalo 75. výročí vítězství bitvy u Stalingradu, jednoho z klíčových střetů druhé světové války, přimknul se ke svérázné české delegaci. Tvořili ji mimo jiné místopředseda KSČM Josef Skála, komunistický poslanec Zdeněk Ondráček či někdejší dlouholetý komunistický starosta severočeské obce Telnice a dnes senátor za hnutí Severočeši.cz Jaroslav Doubrava.

Na jedné z fotek je Holeček zachycený i s předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslavem Vodičkou, který před rokem 1989 náležel mezi členy KŠC a jako agent spolupracoval s Veřejnou bezpečností. Souručenství se zmíněnými lidmi ve Volgogradu (dříve Stalingrad) ostře kontrastuje s tím, jak důsledný byl Holeček v minulosti ve svém antikomunismu.

Holečka přivedly velkolepé oslavy

„Přivedly mne oslavy samotné. Byly velkolepé a bylo mi jasné, že za 5 let tam již veterány bohužel nepotkám,“ vysvětlil svůj motiv vyrazit do Volgogradu. „Jako historik a člověk, který měl oba dědečky v koncentráku, jsem o tom vždy snil. Na místě u Volhy zemřely dva miliony lidí,“ doplnil. Bitva u tehdejšího Stalingradu se považuje za obrat druhé světové války na evropském bojišti, od kterého Němci začali směřovat ke konečné porážce.

Na fotografii zprava proruský aktivista Žarko Jovanovič, Radim Holeček, senátor Jaroslav Doubrava, poslanec Zdeněk Ondráček, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička a zásupce ředitele ústeckého krajského úřadu Jaroslav Pikal.

Bývalí Holečkovi političtí souputníci krčí nad jeho volgogradskou společností rameny. „Je to zvláštní, protože Radim si hodně zakládal na svém antikomunismu,“ poznamenal pro server Lidovky.cz poslanec za ODS Karel Krejza, s nímž se Holeček zná ze severočeské ODS. „Já si samozřejmě vážím vojáků z 2. světové války, ale asi bych se tam nenechal posadit vedle takových lidí,“ poznamenal.

Holeček svůj poslanecký post před sněmovními volbami neobhajoval, místo toho se zapojil do kampaně tehdejšího šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Michala Kučery. Paradoxně s ním na podnět iniciativy bezkomunistů.cz držel v minulosti proti pohrobkům KSČ symbolickou protestní hladovku. „Není to jeho politické přesvědčení, ale spíš jen hloupost, že tam s nimi na tu fotku vlezl. To je Radim. Vleze, kde může,“ řekl serveru Lidovky.cz Kučera.

‚Komunisty mít rád nezačnu‘

Dnes už exposlanec odmítá, že by volgogradský výlet po boku českých komunistů znamenal obrat v jeho hodnotách. „V exponovaných místech se neubráníte setkávání s exponovanými lidmi. V Sýrii jsem byl v době své politické kariéry s komunisty, v Číně také. Proto je ale fakt mít rád nezačnu,“ dodal s tím, že jeho integrita zůstává nedotčena.

Senátora Jaroslav Doubrava potvrdil, že Holeček s ním přicestoval i odcestoval. Jeho přítomnosti si cenil mimo jiné právě proto, že je z opačného politického tábora. „Tohle je tak významná událost druhé světové války, že bychom měli odložit jakékoliv své politické pohledy. Nebýt jí, tak si asi neumíme představit, co by následovalo a jak by vypadal další průběh války,“ řekl serveru Lidovky.cz Doubrava.

Doubrava, Ondráček, Holeček a spol. nebyli českou delegací s mandátem od vlády či parlamentu, do Volgogradu vyrazili ve svém volnu a na vlastní náklady. Nicméně několikadenní oslavy, jejichž součástí byly vojenská přehlídka, setkání s veterány či projev Vladimira Putina, přitáhly oficiální hosty z jiných zemí, na místo zavítali primátoři partnerských měst Volgogradu z anglického Coventry, belgického Liége nebo německý velvyslanec v Moskvě.

České ministerstvo zahraničí pozvánku nedostalo

Kontroverzní oslavy Českou výpravu ve Volgogradu na řadě fotografií zdokumentoval proruský aktivista Žarko Jovanovič, snímky jsou k vidění na jeho profilu na sociální síti Facebook.

Z nich je patrné, že se vedle jmenovaných v článku účastnili připomínky výročí i europoslanec Jaromír Kohlíček, poslanec SPD Jaroslav Holík, náměstek ústeckého hejtmana Petr Šmíd (SPO) či oddaná příznivkyně českého prezidenta Miloše Zemana i jeho ruského protějška Vladimira Putina Jelena Vičanová.

Ruské oslavy sovětských válečných úspěchů jsou problematické z toho důvodu, že jakkoliv nelze upírat zásluhy Rusů na konečné porážce hitlerovského Německa, tak Sověti následně z osvobozených zemí udělali své satelity. Některé včetně Československa okupovali.

Oslavy navíc využívá prezident Putin jako připomínku ruské armádní síly, současné Rusko se přitom považuje za nepřítele NATO.

„Ministerstvo zahraničních věcí od ruské strany oficiální pozvání k účasti na těchto oslavách nedostalo, tudíž se jich ani nezúčastnilo,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz absenci oficiální české výpravy mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. „Senátoři a poslanci se vždy zodpovídají svým voličům. Také proto ministerstvo nevidí důvod účast pozvaných českých zákonodárců komentovat,“ dodala.

Holeček ještě loni na podzim také patřil mezi zákonodárce, ale po rozkolu se zbytkem mateřské buňky se o nominaci pro další poslanecké období nepokusil. V únoru 2017 ODS opustil. Ačkoliv poslancem už není, do sněmovny občas zavítá. Blízko má k TOP 09. „Je externím poradcem pana poslance (Františka) Váchy pro oblast školství,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí TOP 09 Jakub Hnát.

V současnosti se Holeček opět naplno věnuje své akademické profesi, přednáší v Centru celoživotního vzdělávání v rámci pedagogické fakulty ústecké univerzity. Rektor jeho výlet do Volgogradu ponechal bez komentáře. „Jedná se o čistě jeho soukromou aktivitu, na kterou nechť si každý čtenář udělá svůj vlastní názor,“ uvedl pro serveru Lidovky.cz rektor Martin Balej.