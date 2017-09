Exsenátor KDU-ČSL fotil v areálu Agrofertu. Hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun

PRAHA Pokuta až 20 tisíc korun hrozí někdejšímu lidoveckému senátorovi Jiřímu Stodůlkovi, který se počátkem června nelegálně pohyboval na pozemku společnosti Agrofert. Incident se odehrál v drůbeží farmě Výkrm Třebíč v Napajedlech na Zlínsku. Stodůlka měl na místě pořizovat fotografie objektu, ostraha na něj proto přivolala policii. Ta případ vyhodnotila jako přestupek proti občanskému soužití.

Podle policejního protokolu, který má server Lidovky.cz k dispozici, došlo k události ve středu 7. června krátce po osmé hodině večer. Jiří Stodůlka se pohyboval v okolí a na soukromém pozemku farmy a bez jakéhokoliv povolení ji fotografoval mobilním telefonem.

Jako důvod svého počínání přitom tehdy do policejního zápisu uvedl, že plnil úkol náměstka ministra zemědělství Jiřího Jirsy (KDU-ČSL). Mluvčí resortu ale okamžitě po incidentu popřela, že by náměstek kohokoliv k nelegálnímu jednání úkoloval či naváděl. A k závěru, že se Stodůlkovo vysvětlení nezakládá na pravdě, dospěla i policie.

Server Lidovky.cz tak někdejšího dlouholetého senátora za okres Zlín požádal o vysvětlení. „To je ptákovina,“ odmítl, že by něco o úkolování ze strany náměstka kdy řekl. A zpochybnil rovněž existenci protokolu.

„Je to absolutně absurdní. Byl jsem se tam jen podívat, zda-li ta drůbežárna vůbec existuje,“ odůvodnil posléze svou návštěvu pozemku. „Fotil, nefotil. To je věc, která souvisí s něčím jiným a to nemíním rozmazávat,“ sdělil serveru Lidovky.cz bez dalších podrobností. Podle svého dřívějšího vyjádření si měl pořídit snímek ilustrující, jak budova farmy vypadá zvenku. Poukazoval mimo jiné na to, že areál není uzavřený ani označený jako soukromý majetek.

Celou záležitostí se již zabývá městský úřad v Napajedlech, jemuž ji postoupila policie jako přestupek proti občanskému soužití, přesněji klasifikovaný jako hrubé jednání vůči jiné osobě.

„Uvedená věc je dosud zdejším správním orgánem prověřována,“ informoval serveru Lidovky.cz Filip Janča z oddělení přestupků. Podle přestupkového zákona může Stodůlka za takový čin obdržet pokutu až ve výši 20 tisíc korun.

Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem i v lesnictví a médiích. Koncern vlastnil ještě letos na začátku roku tehdejší vicepremiér a ministr financí, předseda hnutí ANO Andrej Babiš. V únoru kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.