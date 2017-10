Faux-pas v televizi. Byl jsem nervózní, se slovní zásobou problém nemám, říká kandidát SPD

PRAHA Nervozita, koktání, nepozornost a úsměvné předčítání z programu strany, za níž kandiduje. Lídrovi Okamurovy strany SPD v jižních Čechách se první živý výstup v televizi před volbami příliš nepovedl. Za své skoro až humorné vystoupení plné přeřeků a neznalosti schytal Miloslav Rozner zejména na sociálních sítích velkou kritiku. „Byl jsem nervózní, ještě chvíli před vysíláním jsem byl v pohodě,“ omlouvá svoje faux-pas, jak své vystoupení sám nazývá. Příště se to prý už nestane.

Předseda regionálního klubu SPD v Jihočeském kraji Miloslav Rozner vystoupil v pátek jako jeden z deseti lídrů volebních stran před sněmovními volbami. Měl přednést základní body programu strany Svobody a přímé demokracie, kterou vede v jižních Čechách do voleb jako „jednička“.

Hit internetu

Jeho vystoupení v živém vysílání České televize, v němž se hovořilo o kultuře, se ovšem rychle stalo hitem internetu. Lidé na sociálních sítích i po několika dnech sdílejí krátký sestřih z jeho proslovu. Ten se vyznačoval zejména nervozitou a vyjadřováním, které překvapilo i samotného moderátora.

„Já si myslím, že kultura velice, velice upadá, protože když si vezmu… Já se v kultuře pohybuju přes dvacet let a vezmu to tak, že dříve se dělalo spoustu akcí, pořádalo se spoustu akcí. Velice upadá kultura,“ říkal nervózně do kamery. Když se jej moderátor zeptal, zda to není přesně naopak, odvětil v krátkosti: „Určitě, možná s vámi tak úplně nesouhlasím“.

Nato mu novinář vstoupil do řeči. Hovořil o akcích v regionech, kterých podle něj přibývá. Vyzdvihl i drobnější kulturní události na vesnicích, které lidé pořádají svépomocí. Tím kontroval jeho slova. „Tak já vám řeknu, že v 90. letech toho bylo poměrně víc, a mluvím ze své vlastní zkušenosti, takže…,“ odmítl dále diskutovat Rozner.

Když moderátor přešel k tématu kontroly nad veřejnými prostředky na kulturu, měl Rozner přednést priority SPD v této otázce. Na otázku, zda je pro stranu důležitější, jak se s penězi nakládá namísto toho, kam prostředky putují, nebyl schopen odpovědět napřímo. „Samozřejmě jako,“ řekl a začal hledat pomoc v poznámkách položených na stole před ním.

V tu chvíli došlo na předčítání. „Chceme změnu financování kultury v tom smyslu, aby stát aktivně vstupoval do kulturních aktivit jako investor, který vloží peníze a podílí se na případném zisku. Jen tak můžeme zvýšit objem peněz vkládaných do kultury jo,“ řekl.

Následně chtěl říci, že „musíme odbyrokratizovat“ proces žádostí o dotace. Místo toho ale po krátkém zakoktání řekl „odbyrikritizovat“. Když se moderátor pozastavil nad tím, že svůj projev loví v papírech, pronesl, že si jen před vysílám dělal „to“. Měl zřejmě na mysli poznámky.

SPD by podle modelu agentury Median zveřejněného v minulém týdnu překonala pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny jako jedna z osmi stran.

‚Nevím odpověď’

K problému došlo i ve chvíli, kdy došlo na vysvětlování jednoho bodu v programu SPD. V něm stojí zmínka o „kořenech antické, židovské a křesťanské kultury“. Moderátor se jej na tento bod doptával s ohledem na dosavadní politiku SPD, která je založena na vymezování se vůči migrantům a menšinám.

„No tak teď úplně přesně nevím na to odpověď, to se přiznám,“ a rychle se ještě vrátil k dříve diskutovanému tématu, a to k církevním restitucím. Po zopakování dotazu jen řekl: „Přiznám se, že jsem úplně neposlouchal“.

Rozner, který po jediném vystoupení v televizi získal větší pozornost než zbývajících devět kandidátů, se ke svému přešlapu nejprve vůbec nechtěl vyjadřovat, nakonec se ale v telefonu rozmluvil. „Spadla na mě nervozita a evidentně to tam všechno bylo vidět. Byl to první přímý přenos v České televizi. Velice mě to mrzí,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

„Chápu tu kritiku, ale jak říkám, byla to pro mě velká první zkouška. Ještě dvě minuty před vysíláním jsem byl v pohodě, ale přišlo to,“ líčil dále. „Za mě se postavilo vedení strany, programová komise našeho týmu. Volali mi kvůli tomu hned v sobotu s tím, že to také znají a že se to stalo i politikům, kteří jsou dnes ve vrcholné politice,“ vyprávěl dále.

Obhajoval se i tím, že má údajně bohaté zkušenosti v komunikaci s veřejností. „Živím se jako manažer hudební kapely Argema a mám i další spolupráce. Jsem zvyklý komunikovat s lidmi, i s úředníky, když se doptávají na koncerty, zařizuji s nimi různé věci. Věřte mi, že nemám problém se slovní zásobou. Ale stalo se to, co se stalo,“ sdělil sklíčeně. Okamura jako šéf strany se k jeho vyjádření dosud nevyjádřil. Redakce nicméně jeho reakci zjišťuje.