FBI zadržela Rusku napojenou na zbrojní lobbisty. Obvinila ji z konspirace ve prospěch Ruské federace

PRAHA Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že zadrželo ruskou občanku žijící ve Washingtonu Marii Butinovou. Devětadvacetiletá žena byla v neděli zatčena FBI a následně obviněna z konspirace ve prospěch ruské vlády při rozvíjení vztahů s americkými občany. Ministerstvo dále uvedlo, že Butinová je podezřelá z infiltrace organizací, které ovlivňují americkou politiku. Ve vazbě zůstane až do středečního slyšení.

Butinová, studentka Americké univerzity, podle ministerstva spravedlnosti pracovala se dvěma nejmenovanými americkými občany a vysoce postaveným ruským státním činitelem pracujícím pro Ruskou centrální banku, který je na americkém seznamu sankcí, snažila se ovlivnit americkou politiku a infiltrovat organizace podporující držení střelných zbraní.

Záznamy soudu sice ruského státního činitele neidentifikují, podle řady fotografií na facebookovém profilu Butinové však agentura Reuters dospívá k závěru, že by mělo jít o Alexandera Toršina, zástupce ředitele Ruské centrální banky, což agentuře potvrdil i zdroj obeznámený s vyšetřováním. Toršin se dostal na americký seznam sankcí v dubnu.

Butinová založila ruskou lobbistickou skupinu Right to Bear Arms (Právo nosit zbraně) a podle agentury Reuters se účastnila akcí sponzorovaných Národní střeleckou asociací (NRA). V Americe žila jako studentka, ve Washingtonu a New Yorku organizovala večeře a podle obvinění se snažila vytvářet vztahy s americkými politiky, aby zajistila „zadní komunikační vrátka“ za účelem prosazení zájmů ruské federace v americkém rozhodovacím aparátu.

Podle The New York Times se Butinová v roce 2016 snažila dvakrát neúspěšně zorganizovat setkání mezi Trumpem a Putinem.



NRA je americká nezisková organizace pro ochranu občanských práv, která má za cíl podporu civilního držení střelných zbraní na základě Druhého dodatku Ústavy Spojených států amerických.