Ovčáček o mně říká, že jsem fíkus? Ten je pro dobytek jedovatý, glosuje Drahoš

PLZEŇSKÝ KRAJ V našlapané Měšťanské besedě v Plzni vytahuje jedna paní stařičkou nokii, zapíná fotoaparát a míří s ním směrem k pódiu. Na displeji se objeví nečitelný, rozmazaný snímek, který jen dává tušit, že na něm někdo stojí. Fotí si pána, který by mohl být prezident.

Jedna z častých výtek směrem k Jiřímu Drahošovi, kandidátovi na prezidenta, je, že ho ještě před pár měsíci nikdo neznal. Teď na něj lidé stojí frontu. Na setkání s Drahošem člověk pochopí, v čem tkví síla jeho protikandidáta – současného prezidenta Miloše Zemana.

Za pět let v úřadu objížděl kraje a setkával se s občany, kteří si na něj mohli „sáhnout“. Stačí to. Stejně jako možnost mít rozmazanou fotografii Drahoše. Protože co kdyby Zemana porazil?



„Kdybych byl z Plzně, rozloučil bych se s vámi slovy ‚Mí Plzeňané mi rozumějí,‘“ říká Drahoš plnému sálu a parafrázuje známý citát Wolfganga Amadea Mozarta (“Mí Pražané mi rozumějí“).

Lidí přišlo tolik, že se někteří do Měšťanské besedy ani nedostali. A skutečně to vypadá, že Plzeňané Jiřímu Drahošovi rozumějí. Jeden pán z publika radí, ať jde druhý den po svém zvolení položit kytici k hrobu Václava Havla. Druhý naříká, že jeho známí si myslí, že Drahoš je panák.

Tak jak by jim vyvrátil, že panák není? Profesor, jak ho většina příznivců i jeho týmu oslovuje, odpovídá, že žádný suchar není: má rád seriály jako Červený trpaslíknebo Teorie velkého třesku.

Na návštěvě Plzeňského kraje jako by Drahoš přesvědčoval už přesvědčené. V Klatovech ho ve čtvrtek dopoledne vítaly desítky lidí přesto, že se střídal déšť se sněhem. Setkání završil potlesk. Když skončilo, lidé tady ještě chvíli postávali. „Je na čase, aby už šel. Jede mu huba, něco řekne a už se to nedá vrátit a je z toho pak ostuda,“ hodnotí Zemana dva pánové v důchodovém věku.



„Máte tady hodně voličů“

Podobně je tomu i při návštěvě německé firmy Gerresheimer v Horšovském Týně. „Potřásla jsem si s ním rukou,“ těší se jedna paní po setkání. Na další štaci, v plzeňské nemocnici Privamed, Drahošovi jeden z lékařů říká: „Máte tady mezi námi hodně voličů. Jenom jedna uklízečka říkala, že volí Zemana,“ říká s důrazem na slovo uklízečka, jako by to snad něco znamenalo.

Výraznější (vyslovené) „nepřízně“ se Drahoš dočká jen v domově důchodců ve Vejprnicích. Jeden z návštěvníků Drahoše pokárá, že říká „Zeman“ nebo „Ovčáček“ bez toho, aby před jména přidal oslovení pan. A to že budí neúctu. Druhý namítá, že Drahoše nezná. Zeman podle něj nemění názory. Ptá se, proč se s ním bývalý předseda Akademie věd nechce utkat ve všech debatách.

Drahoš pak přesvědčuje lidi, že by byl prezidentem nadstranickým, nikdy nebyl v žádné straně a dívá se do budoucnosti, ne do minulosti. Ne všechny však přesvědčí. Jedna z žen poté své kamarádce s ironickým úsměškem polohlasem do ucha špitá: „Ha, tak že prý nikdy nebyl ve straně.“ Reaguje tak na pomlouvačnou kampaň na sociálních sítích, která říká, že Drahoš byl spolupracovníkem StB. To však není pravda.

Na všech setkáních zaznívají podobné otázky. Lidé se ptají na vztah Drahoše k euru. Ten odpovídá, že přijmout ho ve chvíli, kdy je proti němu 80 procent lidí, by byla sebevražda a měla by se o tom vést seriózní debata. Další dotazy směřují k migraci a Drahoš opakuje: „Musíme ji zastavit, zejména tu směrem z Afriky, a hranice Schengenu by se měly hlídat.“ Dojde i na téma televizních debat (Zeman původně nechtěl jít na žádnou, nakonec zamíří do čtyř televizí, s Drahošem se utká ve dvou), a hlavně jak se bude Drahoš bránit „hnojometům“.

V den, kdy Zemanův sok vyrazil do kraje na západě Čech, vyšly v některých novinách inzeráty, na kterých stojí: „Stop imigrantům a Drahošovi. Tahle země je naše!“ Snaží se tak vzbudit dojem, že Drahoš patří k „vítačům“ především muslimských imigrantů. Inzerci zadal Spolek přátel Miloše Zemana. Ten pořádá nejasně financovanou kampaň za prezidenta, který tvrdí, že on sám ji nepovede.



„V České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo“

Podle Drahoše jsou to podpásovky, lumpárny a hlouposti. Sám profesor v druhé fázi kampaně přitvrdil a jeho vymezování se proti Zemanovi je všudypřítomné na každém setkání s občany. „Pan Ovčáček o mně říká, že jsem fíkus. Nedávno jsem se dočetl, že fíkus je pro dobytek jedovatý,“ naráží Drahoš na Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Lidé se smějí a tleskají. Z otázek na zmíněné „hnojomety“ je patrné, že se jim způsob Zemanovy kampaně nelíbí, připadá jim nefér, v lepším případě nekorektní. Mezitím na druhé straně od Prahy stojí na setkání s občany Eva Drahošová. Ta manžela provázela po celou dobu kampaně. Tentokrát je tým rozdělil.

Možná první dáma by se v případě výhry svého muže ráda věnovala seniorům. Zeman k nim však patrně nepatří. „Lidé radili, aby manžel trval na tom, že beseda musí trvat hodinu a půl a musí být celá vestoje,“ citoval Drahošovou server Aktuálně.cz, podle kterého to lidé v Pardubickém kraji ocenili smíchem. A nebála se veřejnosti svěřit ještě s něčím: „V České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo,“ citoval Drahošovou server Aktuálně.cz. Nahrála tak Zemanově spekulaci, že ČT není objektivní. Zda tato slova někoho minimálně zarazila, už online deník neinformoval.