Filharmonii Brno povede jako šéfdirigent uznávaný Američan Davies

BRNO Filharmonii Brno jako šéfdirigent povede od příští sezony Američan Dennis Russell Davies. Třiasedmdesátiletý umělec má za sebou spolupráci s předními orchestry a skladateli světa. Posledních 15 sezon působil v Linci v Rakousku a pravidelně pracoval také v Basileji ve Švýcarsku.

Místo šéfdirigenta Filharmonie Brno je uprázdněné více než dva roky. V letech 2009 až 2015 u orchestru působil Srb Alexandar Marković, poté začalo hledání jeho nástupce.



Davies poprvé a zatím naposledy spolupracoval s Filharmonií Brno letos v květnu, kdy na Pražském jaru provedl Faustovskou kantátu Alfreda Schnittkeho a Planety Gustava Holsta. S orchestrem prý rychle našel společnou řeč.

Russell Davies je známý značným rozpětím repertoáru od baroka po soudobou hudbu. Není jen dirigentem, ale také uznávaným pianistou.

„Příležitost objevovat s výbornými muzikanty nádhernou českou hudební současnost i minulost a uvést progresivní Brno do styku s mnoha vynikajícími mezinárodními skladateli a umělci, se kterými jsem měl to privilegium pracovat přes půl století, je vzrušující,“ uvedl Davies. Chce se také podílet na přípravě filharmonie pro vstup do nového koncertního sálu, který má vzniknout mezi Veselou a Besední ulicí v centru města.

V Brně bude Davies působit spolu s Heribertem Schröderem, uměleckým poradcem a dlouholetým spolupracovníkem. S dramaturgem Vítězslavem Mikešem a nově jmenovaným stálým hostujícím dirigentem Robertem Kružíkem budou určovat hudební směřování orchestru v následujících letech.

Vedení orchestru se Davies ujme na čtyři roky počínaje sezonou 2018/19. Ještě předtím se brněnskému publiku představí v dubnu 2018 na Velikonočním festivalu duchovní hudby, kdy s orchestrem provede Janáčkovu Glagolskou mši, světovou premiéru skladby britského autora Davida Matthewse a také Te Deum Arvo Pärta, které premiérově dirigoval v roce 1985.

Ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová považuje Daviese za nejvýznamnější osobnost, se kterou kdy orchestr trvale spolupracoval.

Davies kariéru zahájil v roce 1972 jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paul v Minnesotě. V zámoří dlouhodobě spolupracoval také s American Composers Orchestra v New Yorku. K jeho dlouhodobým evropským štacím patří Stuttgart, Bonn a Vídeň, naposledy Linec a Basilej. Pohostinsky pracoval s Newyorskou filharmonií, Bamberskými symfoniky a s filharmoniemi v Mnichově a Berlíně. Operní práci se věnoval v newyorské Metropolitní opeře, Královském divadle v Madridu i Vídeňské státní opeře.