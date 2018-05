Film od Netflixu natočil Ibizu v Chorvatsku. Španělská vláda se zlobí

IBIZA/PRAHA Komediální snímek Ibiza má mít na Netflixu premiéru 25. května. Španělské vládě se ale nelíbí, že byl celý film natočen v Chorvatsku. Údajně také prezentuje ty nejhorší stereotypy o tomto ostrovním ráji pro milovníky divokých diskoték, alkoholu i drog a může uškodit turismu.

Tři kamarádky z New Yorku letí na španělský ostrov Ibiza užít si pořádný mejdan. Ibiza láká hlavně na bohatý noční život, proudy alkoholu, slavné diskotéky a řadu světových diskžokejů. Ve filmu Alexe Richanbacha (iSteve, We Are Young) si ústřední trojici zahrála Gillian Jacobsová (Zalknutí, Kouzelníci), Vanessa Bayerová (Pařba o Vánocích, Já, padouch 2) a Phoebe Robinsonová (seriály I Love Dick a Broad City).

Mluvčí turistického centra na Ibize sdělila médiím, že film divákovi servíruje ty nejhorší stereotypy o španělských ostrovech a mohl by turismu spíše uškodit. Místní autority se již nějakou dobu snaží změnit image ostrova jako místa bezuzdné zábavy a pití alkoholu. Podle dostupných informací filmaři scénář ještě před natáčením představili úřadům na ostrově, ale ty s ním z výše zmíněných důvodů nechtěly mít nic společného.

Filmaři tak nakonec přesunuli natáčení do Chorvatska. „Značka“ Ibiza ale byla ve filmu zachována a to znamená problém. Zvlášť, když se pod jménem Ibiza vydává chorvatská krajina a město Dubrovník. Španělská vláda, pod kterou Ibiza patří, zvažuje proti filmařům právní kroky.