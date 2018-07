Filmové premiéry: Sylvester Stallone má u Sázavy chatu na prodej

PRAHA Poslední červencový týden míří do českých kin tři snímky. Akční testování bezpečnostních systému doplní oduševnělá česká komedie a olovem provrtaný příběh jednoho netradičního hotelu.

Plán útěku 2

Ray Breslin (Sylvester Stallone) je největší světová kapacita na bezpečnostní systémy. Ray dokáže utéct odkudkoliv. Jeho dřívější útěk z nechvalně proslulého vězení Hrobka ho učinil ještě mnohem slavnějším. Jenže teď ho čeká ještě tvrdší zkouška - hypermoderní nápravné zařízení nazvané Hádes.

Chata na prodej

Jedna typická česká rodinka prodává svojí chatičku u Sázavy. Co by to ale bylo za prodej, kdyby tam neuspořádali jeden poslední rozlučkový mejdan. Mejdan pokračuje až do časných ranních hodin, kdy rodina zjistí, že se jim někam ztratil dědeček. Nová komedie režiséra Tomáše Pavlíčka sbírá nadšené první ohlasy od kritiky.

Hotel Artemis

Píše se rok 2028. Dříve luxusní hotel Artemis je dnes již jen zpustlou ruinou. Alespoň na povrchu. Chodby hotelu totiž ukrývají jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení na světě. Klientelou jsou ale ti nejhorší kriminálníci a mafiáni. Personál se na nic neptá a za jejich služby a mlčení zločinci draze platí. Nemocnici vládne tvrdou rukou Jean Thomasová (Jodie Fosterová), které nikdy neřekne jinak než Sestro. Na samotný chod instituce pak dohlíží Wolf King (Jeff Goldblum), zločinec toho nejhrubšího zrna. Když jsou ale do nemocnice přijati dva zlodějové, kteří vlastní pořádně drahý předmět, na který má řada lidí zálusk, tak se rovnováha v nemocnici naruší. Dnes v noci bude v Artemis pořádně rušno