AUDIO: Max Cooper zremixoval skladbu z nového alba Floexe a Toma Hodge

Druhým singlem John Doe Arise Tomáš Dvořák (Floex) a britský producent Tom Hodge uvádějí společné konceptuální album A Portrait Of John Doe. Singl vydávají také s remixem od respektovaného producenta Maxe Coopera. Vydání alba u prestižního labelu Mercury KX (Decca Classics/Universal) je naplánováno na červen.

Skladba John Doe Arise vznikla z klarinetové skici Toma Hodge. Přestože původním záměrem byla čistě instrumentální píseň, fragmenty hlasu do ní hudebníci nakonec zapracovali. „Skladba je založená na minimalistickém motivu a hodně jsme v ní pracovali s tzv. akumulací, tedy postupným přidáváním tónů. Na Tomově hudebním jazyku je kouzelné, že z velké redukce dokáže vytvořit opravdovou hloubku a křehkost,“ říká Floex.

Britský producent Max Cooper, který se postaral o remix, je jednou ze zásadních osobností aktuální elektronické scény. Podle něj je album A Portrait Of John Doe patrně vůbec nejlepší deskou, která propojuje klasický, symfonický zvuk se současnou elektronikou. „Práce Maxe Coopera si nesmírně vážím, jeho chvála i příspěvek k naší desce mě proto velice těší,“ dodává Floex, který se s Cooperem setkal také jako předskokan několika jeho živých vystoupení. Tom Hodge s Cooperem spolupracuje dlouhodobě, z jejich vzájemné práce mj. vzešlo EP Artefact (2015).

Vydání druhého singlu navazuje na v dubnu zveřejněnou skladbu Wednesday (Is The New Friday). Zde se o remix postaral Joe Acheson z kapely Hidden Orchestra, který s Floexem v minulosti tvořil už vícekrát a jehož skladba se objevila také na Floexově poslední EP Gone (2013).

Nahrávka A Portrait Of John Doe (volně přeloženo Portrét Jana Nováka) balancující na pomezí vážné hudby a elektroniky vznikala ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. „Na albu oslavujeme krásu každodennosti a příběhy, které všichni známe a které nás spojují,“ vysvětluje Floex.

Spolupráce Floexe a Toma Hodgeho začala jako přátelské setkání dvou muzikantů bez jasného záměru. Spojovalo je zalíbení v klavíru, elektronice a klarinetu, na který oba hrají. V průběhu několika let se scházeli v pražském studiu Floexe. Z původního plánu na singl nebo EP vznikl materiál na celé album a aranže pro symfonický orchestr.