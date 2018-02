Německý ministr zahraničí Gabriel hájí Poláky: Odpovědnost za holokaust nesou Němci

BERLÍN Do debaty o kontroverzním polském zákoně, který přísně trestá připisování jakékoli odpovědnosti za holokaust Polákům, se dnes zapojilo i Německo. Ministr zahraničí Sigmar Gabriel řekl, že není pochyb, že za smrt milionů evropských Židů ve vyhlazovacích táborech během druhé světové války můžou Němci. Pár kolaborantů v okupovaných zemích na tom podle něj nic nemění.

„Neexistuje nejmenších pochyb o tom, kdo je zodpovědný za vyhlazovací tábory, kdo je provozoval a kdo v nich zavraždil miliony evropských Židů: byli to Němci,“ uvedl dnes v prohlášení ministr Gabriel. „Tato organizovaná masová vražda byla spáchána naší zemí a nikým jiným. Jednotliví kolaboranti na tom nic nemění,“ dodal Gabriel.



V příspěvku na svém twitteru ministr napsal, že patnáct let organizoval cesty mladých lidí do bývalých nacistických táborů v Osvětimi a Majdanku. „Kdo někdy Osvětim a Majdanek navštívil, tomu je jasné, že se jednalo o německé koncentrační tábory, které v Polsku nebyly náhodou. Polská kultura totiž měla být vymazána stejně jako všechen židovský život,“ napsal na sociální síti. „Používání označení ‚polský tábor smrti‘ je chybné,“ dodal.



Nový polský zákon vyvolal diplomatickou roztržku mezi Izraelem a Polskem

V Polsku ve čtvrtek schválili zákon, který trestá „veřejné a faktům odporující“ připisování jakékoli odpovědnosti či spoluodpovědnosti za holokaust Polákům a to až tříletým vězením. V platnost zákon vstoupí až poté, co jej podepíše prezident Andrzej Duda, kterému na to zákon dává lhůtu 21 dnů.

Podnětem ke vzniku zákona bylo mimo jiné používání geografického označení „polský“ i v souvislosti s nacistickými koncentračními a vyhlazovacími tábory na území okupovaného Polska.

Předseda německé sociální demokracie (SPD) Sigmar Gabriel během předvolební kampaně.

Návrh zákona vyvolal diplomatickou roztržku mezi Izraelem a polskou vládou. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu jej již dříve přirovnal ke snaze o změnu historie a někteří izraelští politici hovořili až o statisících Židů, za jejichž smrt nesou vinu Poláci. Izraelský parlament v prvním čtení už přijal návrh zákona, který počítá až s pěti lety vězení pro ty, „kdo se pokusí popřít nebo zpochybnit vinu pomahačů nacistů při páchání zločinů na Židech“.

Na obranu zákona se postavil například předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, kterého mnozí považují za skutečného vládce Polska.

K tomu podle něj patří i to, že „lidé, kteří museli prožít nesnesitelné utrpení šoa, o tomto utrpení mohou