Génius Pablo Picasso. Antonio Banderas se v seriálu proměnil ve výstředního umělce

MÁLAGA/PRAHA National Geographic se vrací s novou sérií seriálu Génius. Podle producenta Rona Howarda byl Banderas na roli první, přirozenou volbou. Banderas si zahraje Picassa hned dvakrát - podruhé v připravovaném filmu Carlose Saury. Druhá řada seriálu bude mít premiéru 24. dubna.

Když Antonio Banderas jako malý chodíval téměř každý den okolo domu Pabla Picassa, přirozeně ještě nemohl tušit, že si slavného malíře zahraje. Oba totiž pocházejí z jihošpanělského města Málaga. Právě do něj je také zasazena desetidílná minisérie televize National Geographic, pro kterou se Banderas do Picassa převtělil.

Seriál se zaměřil na celý umělcův život - Pablo se vypracuje z chudého pouličního umělce (Alex Rich) na bohatého bonvivána, kterého obdivoval celý svět (Antonio Banderas). Seriál k tématu přistupuje odlehčeně a věnuje se také picassovým četným avantýrám. Příkladem může být bouřlivý vztah s jeho můzou dorou Maarovou (Samantha Colleyová).

Za seriálem stojí tvůrci Kenneth Biller (Smallville, StarTrek: Voyager) a Noah Pink (This is Your Death). Výkonným producentem je režisér Ron Howard (Rivalové, Apollo 13). Podle něj byl také Banderas tou první a nejlepší volbou pro roli Picassa.

Hrubián Picasso



V poslední době se znovu zvedla kritika na Picassovo zacházení s ženami. „Nikoho morálně nesoudím. Nedělám to z žádnou s postav, které hraji,“ sdělil na toto téma Banderas. Podle něj ale nebyl umělec dokonalým modelem. „Jeho problémem bylo, že chtěl všechno mít pro sebe,“ dodal Banderas.

Antonio Banderas si navíc Picassa zahraje i ve filmu. Připravovaný snímek 33 dní (33 días) bude zachycovat dobu, kterou trvalo Picassovi namalovat slavný obraz Guernica. Do režisérského křesla usedne Carlos Saura (Tango, Salomé).