Golf, vlastní hotel a nafukovací Trump. Americký prezident dorazil do Británie

LONDÝN Po summitu v novém bruselském sídle NATO zamířil americký prezident Donald Trump na třídenní návštěvu Velké Británie. Kromě setkání s premiérkou Mayovou a anglickou královnou se Trump hodlá ve Skotsku věnovat golfu na svém hřišti. V průběhu jeho návštěvy se čekají i masové protesty.

Na britskou půdu by měl americký prezident Donald Trump vkročit ve čtvrtek okolo oběda na letišti Stansted. Doprovázet ho bude jeho manželka Melanie. Prezidentský pár přivítá Robert Wood Johnson, současný americký velvyslanec v Británii. Trump měl původně při příležitosti návštěvy oficiálně otevřít novou ambasádu, tento plán však zrušil poté, co přesunutí ambasády z prestižní čtvrti Mayfare v centru Londýna do čtvrti Nine Elms na jihu Londýna označil za „špatnou dohodu“.

První muž Spojených států se svou ženou se poté zúčastní večeře v Blenheimském paláci v Oxfordshiru, kterou organizuje premiérka Theresa Mayová. Na večeři budou přítomni i byznysmeni z obou zemí na znamení dobrých obchodních vztahů. Trump s Melanií poté helikoptérou odletí strávit noc v rezidenci amerického velvyslance v jednom z londýnských Královských parků Regent’s Park.

V Británii Trump vyvolal odpor některými svými kroky i výroky - zejména zákazem vstupu občanům některých muslimských zemí, odstoupením dohody o boji se změnou klimatu a především praxí oddělovat děti migrantů od rodičů. Sympatie si nezískal ani řadou útočných tweetů - například o údajně rostoucí kriminalitě v Británii způsobené islámským terorismem. V parlamentu se dokonce debatovalo, zda mu zakázat vstup do země a loni podepsalo petici požadující zrušení návštěvy 1,3 milionu lidí.

Na každý pád se očekávají rozsáhlé protesty v Londýně i jinde. Největší bude zřejmě v pátek odpoledne pochod centrem hlavního města na Trafalgarském náměstí, kde se čeká až 50 000 lidí. Nad Westminsterem se bude rovněž vznášet balon, který má podobu karikatury Trumpa jako mimina v plenkách.



Nafukovací model Trumpa.

V pátek čeká prezidentský pár opětovné setkání s premiérkou Mayovou, která je uvítá na blíže nespecifikovaném vojenském zařízení, spekuluje se ale, že půjde o Královskou vojenskou akademii v Sandhurstu, nad kterou bylo na pátek ohlášeno omezení vojenského provozu. Trump má zhlédnout demonstraci vojenské připravenosti Británie, jako speciální pocta ho pak budou doprovázet příslušníci nejstaršího britského strážního oddílu Coldstream.



Donald Trump a Melanie poté odcestují do Skotska, kde podle posledních zpráv hodlá americký prezident strávit víkend hraním golfu v resortu Turnberry, který koupil v roce 2014. Donald Trump má ke Skotsku speciální vztah, jeho matka Mary McLeodová se ve Skotsku narodila. Předpokládaný odjezd prezidentského páru by se měl uskutečnit v neděli, kdy Trump zamíří na setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.

Někdy během návštěvy by si měl Trump najít čas i na krátké setkání s exministrem zahraničí Velké Británie Borisem Johnsonem, který před pár dny rezignoval. Datum ani místo setkání však zatím nebylo potvrzeno.